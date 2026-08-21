नेपाल का नशा, थाईलैंड का 'ओजी'... गोरखपुर बना इंटरनेशनल तस्करों का नया 'अड्डा'

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नेपाल सीमा से नजदीकी और पूर्वोत्तर व बिहार से जुड़ी भौगोलिक स्थिति अब गोरखपुर को नशे के तस्करों के लिए सुविधाजनक ट्रांजिट प्वाइंट बना रही है। पिछले कुछ महीनों में हुई लगातार बरामदगियों से संकेत मिले हैं कि नेपाल से आने वाली चरस, बिहार के रास्ते पहुंचने वाला गांजा और थाईलैंड से भारत पहुंच रहा हाइड्रोपोनिक ‘ओजी’ गांजा गोरखपुर पहुंच रहा है। इसके बाद यहां से इसे देश के दूसरे शहरों में भेजा जा रहा है।

चार जून 2026 को आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में बस्ती रेलवे स्टेशन पर सत्याग्रह एक्सप्रेस के जनरल कोच से 5.5 किलो चरस बरामद हुई थी। इससे पहले एक मार्च को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर स्थित स्टाल से तीन किलो गांजा और 46 किलो डोडा चूरा मिला था।

जांच में एक वेंडर की भूमिका सामने आई थी। 29 मई को एसटीएफ ने बेलीपार क्षेत्र में चार किलो चरस के साथ कानपुर के एक तस्कर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसके नेपाल और बिहार के रास्ते चरस की सप्लाई करने की जानकारी सामने आई थी। बरामद चरस की कीमत करीब 20 लाख रुपये आंकी गई थी। 31 मई को कैंट पुलिस और एएनटीएफ ने 770 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया था।

इसे ‘ओजी-ओशियन ग्रीन’ बताया गया था और इसकी कीमत करीब 80 लाख रुपये आंकी गई थी। पूछताछ में खेप के थाईलैंड से कोलकाता और फिर बिहार के रास्ते गोरखपुर पहुंचने की बात सामने आई थी। 21 जून को नोएडा में एएनटीएफ ने 3.650 किलोग्राम ओजी गांजे के साथ चार युवकों को गिरफ्तार किया था।

इनमें बेलघाट क्षेत्र के मढ़हा गांव का शशांक शाही, राजघाट के तुर्कमानपुर यादव टोला निवासी युवराज चौधरी और रोहन चौधरी गोरखपुर के रहने वाले हैं, जबकि चौथा आरोपित पटना निवासी प्रणय पुष्प है, जो नोएडा की एक निजी विश्वविद्यालय में बीबीए का छात्र है।

इस मामले की कड़ियों को गोरखपुर में पकड़ी गई ओजी की खेप से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एटीएस के साथ ही एएनटीएफ अब गोरखपुर और आसपास के जिलों के उन लोगों की गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही हैं, जो बैंकाक आते-जाते हैं। एजेंसियों को आशंका है कि विदेशी यात्रा करने वाले कुछ लोग कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं।



नेपाल से भी आ रही खेप :

नेपाल सीमा भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले भी नेपाल से गांजा और चरस पहुंचने के मामले सामने आए हैं। 25 नवंबर 2025 को एसटीएफ गोरखपुर यूनिट ने 635.5 किलो गांजा बरामद कर अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। जांच में नेपाल से गांजा लाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सप्लाई किए जाने की बात सामने आई थी।