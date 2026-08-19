गोरखपुर करंट मौत मामला: जेई-एसडीओ बचे, निर्दोष निविदाकर्मी बर्खास्त

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रुस्तमपुर के मिर्जापुर में गुरुवार को 16 वर्षीय किशोर की करंट से मौत के मामले में अभियंताओं को बचा लिया गया है। निविदाकर्मी की लापरवाही मानते हुए उसे बर्खास्त कर दिया गया है। जिस निविदाकर्मी को बर्खास्त किया गया है, उसकी ड्यूटी सुबह आठ बजे खत्म हो गई थी। घटना दोपहर दो बजे के बाद की है। कार्रवाई का विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने विरोध शुरू कर दिया है।

संगठन ने अभियंताओं पर जेई-एसडीओ को बचाकर निर्दोष निविदाकर्मी को बर्खास्त किए जाने का आरोप लगाकर आंदोलन की चेतावनी दी है। कक्षा नौ का छात्र 16 वर्षीय पुरुषोत्तम दुसाध परिवार के साथ रुस्तमपुर उपकेंद्र से जुड़े राजीव नगर मिर्जापुर कालोनी में रहता था। गुरुवार दोपहर को वर्षा के बीच वह घर से सामान लेने निकला था।

जलभराव के बीच वह आगे बढ़ रहा था कि सड़क किनारे लगे पोल से उसका छाता छू गया। इससे वह पोल में उतर रहे करंट की चपेट में आ गया और जलभराव में गिर गया। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। डीएम दीपक मीणा के निर्देश पर मामले की जांच चल रही है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय भी जांच करा रहा है। इस बीच कुशल श्रेणी के निविदाकर्मी लवकुश कुमार को बर्खास्त कर दिया गया।