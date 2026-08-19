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गोरखपुर करंट मौत मामला: जेई-एसडीओ बचे, निर्दोष निविदाकर्मी बर्खास्त

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Wed, 19 Aug 2026 03:49 PM (IST)

गोरखपुर के रुस्तमपुर में करंट लगने से 16 वर्षीय किशोर की मौत के मामले में एक निविदाकर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है। विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए अभियंताओं को बचाने और निर्दोष निविदाकर्मी को फंसाने का आरोप लगाया है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. गोरखपुर में करंट से 16 वर्षीय किशोर की मौत।

  2. मामले में एक निविदाकर्मी को बर्खास्त किया गया।

  3. विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने कार्रवाई का विरोध किया।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रुस्तमपुर के मिर्जापुर में गुरुवार को 16 वर्षीय किशोर की करंट से मौत के मामले में अभियंताओं को बचा लिया गया है। निविदाकर्मी की लापरवाही मानते हुए उसे बर्खास्त कर दिया गया है। जिस निविदाकर्मी को बर्खास्त किया गया है, उसकी ड्यूटी सुबह आठ बजे खत्म हो गई थी। घटना दोपहर दो बजे के बाद की है। कार्रवाई का विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने विरोध शुरू कर दिया है।

संगठन ने अभियंताओं पर जेई-एसडीओ को बचाकर निर्दोष निविदाकर्मी को बर्खास्त किए जाने का आरोप लगाकर आंदोलन की चेतावनी दी है। कक्षा नौ का छात्र 16 वर्षीय पुरुषोत्तम दुसाध परिवार के साथ रुस्तमपुर उपकेंद्र से जुड़े राजीव नगर मिर्जापुर कालोनी में रहता था। गुरुवार दोपहर को वर्षा के बीच वह घर से सामान लेने निकला था।

जलभराव के बीच वह आगे बढ़ रहा था कि सड़क किनारे लगे पोल से उसका छाता छू गया। इससे वह पोल में उतर रहे करंट की चपेट में आ गया और जलभराव में गिर गया। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। डीएम दीपक मीणा के निर्देश पर मामले की जांच चल रही है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय भी जांच करा रहा है। इस बीच कुशल श्रेणी के निविदाकर्मी लवकुश कुमार को बर्खास्त कर दिया गया।

विद्युत संविदा मजदूर संगठन के पूर्वांचल अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि निर्दोष निविदाकर्मी को बिना किसी कारण बर्खास्त किया गया है। बुधवार को रात 12 बजे से गुरुवार सुबह आठ बजे तक लवकुश कुमार ने ड्यूटी की थी। इसका पूरा रिकार्ड है। उसके उपकेंद्र से जाने के तकरीबन साढ़े छह घंटे बाद घटना हुई।

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नियमानुसार करंट से मौत के मामलों में जेई और एसडीओ को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाती है लेकिन यहां जेई को सिर्फ आरोप पत्र सौंपकर बचा लिया गया। संगठन के पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय ने कहा लवकुश कुमार की बर्खास्तगी तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उनको बहाल नहीं किया गया और दोषी अभियंताओं पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा।

 