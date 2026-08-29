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गोरखपुर बिजली निगम में जनशक्ति ऊर्जा एप ठप, कर्मचारियों की हाजिरी में बाधा

By Durgesh TripathiEdited By: Vivek Shukla
Updated: Sat, 29 Aug 2026 11:24 AM (IST)

गोरखपुर बिजली निगम में अभियंताओं और कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया जनशक्ति ऊर्जा एप काम नहीं कर रहा है, ...और पढ़ें

राप्तीनगर उपकेंद्र के बाहर बैठकर एप के जरिए उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश करते बिजलीकर्मी।- सौजन्य स्वयं

राप्तीनगर उपकेंद्र के बाहर बैठकर एप के जरिए उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश करते बिजलीकर्मी।- सौजन्य स्वयं

HighLights

  1. बिजली निगम का जनशक्ति ऊर्जा एप काम नहीं कर रहा।

  2. कर्मचारियों को सुबह 9:45 बजे से हाजिरी लगाने में दिक्कत।

  3. समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था एप।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली निगम में अभियंताओं और कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया जनशक्ति ऊर्जा एप काम नहीं कर रहा है। इस कारण सुबह 9:45 बजे से हाजिरी नहीं लग पा रही है। अभियंता और कर्मचारी अपने कार्यालयों के अंदर और बाहर जाकर हाजिरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एप काम न करने के कारण सभी परेशान हैं।

बिजली निगम ने पिछले वर्ष कर्मियों की उपस्थिति को ऑनलाइन कर दिया था। इसके तहत सभी के मोबाइल फोन में एप डाउनलोड कराया गया था। इस एप के माध्यम से उनको अपने कार्यस्थल से 50 मीटर के दायरे में पहुंचकर उपस्थिति दर्ज करानी होती थी। शाम को इसी एप के जरिए वह अपने पूरे दिन की ड्यूटी पूरी करते थे।

समय से कार्यालय न आने के बाद लिया गया था निर्णय
बिजली निगम प्रबंधन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कई अभियंता और कर्मचारी समय से कार्यालय नहीं आते। थोड़ी देर के लिए आते, रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज करते और फिर गायब हो जाते।

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शाम को दोबारा उपस्थिति की कोई व्यवस्था नहीं थी इस कारण समस्या लेकर बिजली निगम के कार्यालय पहुंचे उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसे देखते हुए एप के जरिए उपस्थिति की व्यवस्था शुरू की गई है।

 