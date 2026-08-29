गोरखपुर बिजली निगम में जनशक्ति ऊर्जा एप ठप, कर्मचारियों की हाजिरी में बाधा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली निगम में अभियंताओं और कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया जनशक्ति ऊर्जा एप काम नहीं कर रहा है। इस कारण सुबह 9:45 बजे से हाजिरी नहीं लग पा रही है। अभियंता और कर्मचारी अपने कार्यालयों के अंदर और बाहर जाकर हाजिरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एप काम न करने के कारण सभी परेशान हैं।

बिजली निगम ने पिछले वर्ष कर्मियों की उपस्थिति को ऑनलाइन कर दिया था। इसके तहत सभी के मोबाइल फोन में एप डाउनलोड कराया गया था। इस एप के माध्यम से उनको अपने कार्यस्थल से 50 मीटर के दायरे में पहुंचकर उपस्थिति दर्ज करानी होती थी। शाम को इसी एप के जरिए वह अपने पूरे दिन की ड्यूटी पूरी करते थे।