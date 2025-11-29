Language
    गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रोड पर हर 15 मिनट में मिलेगी इलेक्ट्रिक बस, आज से बढ़ जाएंगे AC बसों के फेरे

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:23 AM (IST)

    गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज रोड पर अब हर 15 मिनट में इलेक्ट्रिक बस मिलेगी। 29 नवंबर से बसों के फेरे बढ़ जाएंगे। महेसरा डिपो से मेडिकल कॉलेज तक दो रूटों पर बसें चलेंगी। किराया पहले जैसा ही रहेगा, न्यूनतम किराया 10 रुपये है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की संख्या कम की गई है। यात्रियों को एप पर बसों की जानकारी मिलेगी और वन यूपी-वन कार्ड से किराये में छूट भी मिलेगी।

    Hero Image

     महेसरा से शास्त्री चौक, नौसढ़ व रोडवेज होते हुए मेडिकल कालेज तक चलेंगी बसें। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मेडिकल कॉलेज, नौसढ़, शास्त्री चौक, बस व रेलवे स्टेशन पर अब लोगों का आवागमन और आसान होगा। मेडिकल कॉलेज पर आवाजाही और सुगम होगी। मेडिकल कॉलेज रोड पर तो हर 15 मिनट में इलेक्ट्रिक बस मिल जाएगी। महेसरा डिपो से शास्त्री चौक-रोडवेज-कालीमंदिर-धर्मशाला पुल होते हुए मेडिकल कॉलेज तक चार बसें चलेगी।

    इसके अलावा महेसरा डिपो से नौसढ़-पैडलेगंज-मेडिकल कालेज तक चार बसें चलेंगी। 29 नवंबर से महानगर में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या और फेरे बढ़ जाएंगे। महानगर इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति ने यात्रियों की संख्या के आधार पर बसों का रूट निर्धारित करने के साथ किराया भी तय कर दिया है। किराया पुराने आधार पर ही लागू किया गया है।

    दरअसल, महानगर में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार कर दिया गया था। महानगर की बसें सहजनवां, सिकरीगंज, कौड़ीराम रूट पर गजपुर तक चलने लगी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बसों के संचालन से महानगर की सड़कें सूनी पड़ने लगी थी। सर्वाधिक भीड़-भाड़ वाले मार्ग मेडिकल कालेज रोड पर भी बसों की संख्या कम पड़ गई थी। जबकि, कौड़ीराम आदि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन निगम की पर्याप्त बसें चलने लगी हैं। परिवहन निगम की बसों के चलने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आवागमन सुगम हो गया है।

    ऐसे में महानगर इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में चल रही बसों की संख्या में कटौती करते हुए महानगर की सड़कों पर फेरा बढ़ा दिया गया है। जानकारों के अनुसार सिकरीगंज रूट पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों की जगह परिवहन निगम की बसें चलने लगी है। फिलहाल, महानगर इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति ने महानगर में इलेक्ट्रिक बसों का रूट और किराया निर्धारित कर दिया है।

    यात्रियों की राहत के लिए इलेक्ट्रिक बसों का किराया पहले से ही कर दिया गया है। न्यूनतम किराया दस रुपये लग रहा है। अधिकतम तीन किमी तक 12 की जगह दस रुपये, तीन से छह किमी तक 20 की जगह 15 रुपये तथा छह से दस किमी तक 25 की जगह 20 रुपये किराया लग रहा है। यात्रियों को अधिकतम दस किमी तक की यात्रा करने पर 20 रुपये ही देने पड़ रहे हैं। महानगर के विभिन्न रूटों पर 25 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। प्रत्येक दिन करीब 12 हजार लोग इन बसों से यात्रा करते हैं। 100 बसों को चलाने की योजना है। बेड़े में और 25 नई बसें शामिल करने की तैयारी चल रही है।

    एप पर मिल जाएंगी बसों की जानकारी, वन यूपी-वन कार्ड जारी
    अब यात्रियों को एप पर ही इलेक्ट्रिक बसों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बस कहां है, कब आएगी आदि की अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। महानगर इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति ने एप की टेस्टिंग शुरू करा दी है। टेस्टिंग सफल रहा तो एप को आमजनता के लिए सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

    महानगर इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति के कार्य पालक अधिकारी लव कुमार सिंह के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए वन यूपी- वन कार्ड की भी व्यवस्था की गई है। यात्री परिचालन से वन यूपी- वन कार्ड निश्शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। पहली बार 100 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। यात्री अपनी सुविधानुसार वन यूपी वन कार्ड को रिचार्ज कराते रहेंगे।

    यात्रा के दौरान वन यूपी वन कार्ड पर किराये में दस प्रतिशत की छूट भी मिल रही है। वन यूपी-वन कार्ड प्रदेश भर में लागू है। यानी, किसी भी शहर में वन यूपी वन कार्ड के माध्यम से इलेक्ट्रिक बस की यात्रा कर सकते हैं। अलग से कोई टिकट नहीं मिलेगा।