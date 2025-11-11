Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में बोटिंग से लेकर भूलभुलैया तक बनेगा इकोलाजिकल पार्क का आकर्षण, मिलेंगी खास सुविधाएं

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:00 PM (IST)

    गोरखपुर में एक इकोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा, जिसमें बोटिंग और भूलभुलैया जैसी कई सुविधाएं होंगी। तकनीकी निविदाएं खुलने के बाद वित्तीय निविदाएं खोली जाएंगी और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। यह पार्क शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनेगा, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ मनोरंजन का एक बेहतर स्थान होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत बनने वाले इस पार्क के निर्माण के लिए चार फर्में आईं आगे

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहरवासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। स्वच्छ व हरित शहर की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए नगर निगम नेशनल क्लीनएयर प्रोग्राम के तहत महेसरा में इकोलाजिकल पार्क (स्पंज पार्क) का निर्माण कराने जा रहा है। निगम ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल चार फर्मों ने परियोजना में रुचि दिखाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन निविदाओं की तकनीकी जांच के बाद, सबसे कम बोली लगाने वाली फर्म को काम आवंटित किया जाएगा और निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नगर निगम की योजना के अनुसार, करीब 25 एकड़ भूमि में इस इकोलाजिकल पार्क को विकसित किया जाएगा। करीब 49 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस पार्क का उद्देश्य सिर्फ हरियाली बढ़ाना ही नहीं, बल्कि शहर में वायु गुणवत्ता सुधारना, कार्बन डाइआक्साइड के स्तर को घटाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना भी है।

    शासन ने इस योजना को पहले ही मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद नगर निगम ने ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू की। यह वर्षा जल प्रबंधन, भूजल स्तर में सुधार और जलभराव की समस्या को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पार्क में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, झाड़ियां और घास लगाई जाएंगी, ताकि जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। साथ ही इसमें एक नेचरट्रेल, ओपन एयरक्लासरूम और अवेयरनेस जोन भी बनाया जाएगा, जहां पर्यावरण शिक्षा से जुड़ी गतिविधियां कराई जाएंगी।

    यह पार्क एक ‘कार्बन सिंक’ के रूप में भी काम करेगा, जिससे स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और शहरवासियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। यह इकोलाजिकल पार्क गोरखपुर के लिए एक नया मनोरंजन केंद्र बनने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

    यह पार्क शहरवासियों को प्रकृति के करीब लाएगा और गोरखपुर को हरित, स्वच्छ और सुंदर बनाने के नगर निगम के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। परियोजना के पूरा होने के बाद, यह स्थान शहर के लोगों के लिए ताजी हवा लेने और शांतिपूर्ण समय बिताने का एक आदर्श स्थान बन जाएगा।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस से जाइए बरात, शुरू हो गई बुकिंग; 12 घंटे के लिए चुकानी होगी यह रकम

     बच्चों के खेलने के लिए होगा किड्स जोन व जागिंग ट्रैक

    लखनऊ के इकोलाजिकल पार्क की तर्ज पर विकसित किए जा रहे इस पार्क में कई आकर्षक सुविधाएं होंगी। यहां आगंतुकों के लिए एक प्राकृतिक तालाब बनाया जाएगा, जिसमें बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा, पार्क में भूलभुलैया, बच्चों के खेलने के लिए किड्स जोन, जागिंग ट्रैक और ओपन जिम जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी, जो इसे एक प्रमुख मनोरंजक स्थल बनाएंगी।

     

     

    तकनीकी निविदाएं खोलने के बाद वित्तीय निविदाएंखोली जाएंगी और कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। यह शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। पर्यावरण संरक्षण के साथ यह मनोरंजन का बेहतर ठिकाना साबित होगा। यहां लोगों को कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

    -

     -अमित कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता, नगर निगम।