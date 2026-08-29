गोरखपुर में खैनी बनाते समय युवक को बेकाबू कार ने उड़ाया, टक्कर मारकर खाई में पलटी कार

जागरण संवाददाता, कैंपियरगंज, (गोरखपुर)। कैंपियरगंज-फरेंदा मार्ग पर शनिवार सुबह करीब 10 बजे नशे में धुत कार चालक ने सड़क किनारे बाइक रोककर खैनी बना रहे युवक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क की पटरी के समीप खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार सवार तीन युवकों को मामूली चोटें आईं।

जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थनगर के उसका बाजार थाना क्षेत्र के खजुरिया निवासी 40 वर्षीय अरविंद यादव बाइक से कैंपियरगंज की ओर आ रहे थे। वह कैंपियरगंज-फरेंदा मार्ग पर सड़क किनारे बाइक रोककर खैनी बना रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।