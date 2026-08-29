गोरखपुर में खैनी बनाते समय युवक को बेकाबू कार ने उड़ाया, टक्कर मारकर खाई में पलटी कार
कैंपियरगंज-फरेंदा मार्ग पर एक नशे में धुत कार चालक ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे ...और पढ़ें
HighLights
नशे में धुत चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारी।
टक्कर के बाद कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी।
बाइक सवार गंभीर घायल, गोरखपुर रेफर किया गया।
जागरण संवाददाता, कैंपियरगंज, (गोरखपुर)। कैंपियरगंज-फरेंदा मार्ग पर शनिवार सुबह करीब 10 बजे नशे में धुत कार चालक ने सड़क किनारे बाइक रोककर खैनी बना रहे युवक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क की पटरी के समीप खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार सवार तीन युवकों को मामूली चोटें आईं।
जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थनगर के उसका बाजार थाना क्षेत्र के खजुरिया निवासी 40 वर्षीय अरविंद यादव बाइक से कैंपियरगंज की ओर आ रहे थे। वह कैंपियरगंज-फरेंदा मार्ग पर सड़क किनारे बाइक रोककर खैनी बना रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद कार चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सड़क की पटरी के समीप खाई में जा गिरी। कार में बेलघाट खास, थाना बेलघाट, गोरखपुर निवासी 28 वर्षीय मुनीर कुमार, 18 वर्षीय डबलू और 25 वर्षीय अभिषेक सवार थे। तीनों को हादसे में मामूली चोटें आई हैं और सीएचसी में उनका उपचार चल रहा है।
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बताया गया कि सभी लोग फरेंदा से कैंपियरगंज की तरफ आ रहे थे। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों ने घायलों को सीएचसी कैंपियरगंज पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद बाइक सवार की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया।