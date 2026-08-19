गोरखपुर के नाले पर मकान: निगम ने 60 साल पुरानी लीज पर उठाया सवाल, शुरू हुई जांच
गोरखपुर में नाले पर बने दो मंजिला मकान पर नगर निगम ने जागरण की खबर के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम 60 साल पुरानी लीज के दस्तावेजों की जांच कर रहा है और मकान मालिकों को नोटिस जारी कर कब्जे का आधार पूछा है।
HighLights
गोरखपुर में नाले पर बने दो मंजिला मकान पर कार्रवाई शुरू।
नगर निगम 60 साल पुरानी लीज दस्तावेजों की जांच कर रहा।
मकान मालिकों को नोटिस जारी कर कब्जे का आधार पूछा गया।
राजीव रंजन, गोरखपुर। सावित्री अस्पताल के पास पुर्दिलपुर और दिलेजाकपुर की सीमा पर करीब 40 फीट चौड़े नाले पर बने दो मंजिला मकान के मामले में नगर निगम ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जागरण ने नाले पर बने मकान और इससे सफाई में आ रही बाधा के मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
खबर का संज्ञान लेने के बाद नगर निगम प्रशासन ने अब इस जमीन से जुड़े पुराने अभिलेखों की जांच शुरू कर दी है। करीब छह दशक पहले नगर पालिका के समय जमीन को दो लोगों को लीज पर दिए जाने का मामला सामने आया है।
नगर निगम के जोन तीन की ओर से दोनों मकान मालिकों को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि वह किस आधार पर उक्त जमीन पर काबिज हैं। उनसे जमीन से संबंधित सभी अभिलेख भी प्रस्तुत करने को कहा गया है। मकान मालिकों की ओर से प्रस्तुत किए गए एग्रीमेंट और अन्य दस्तावेजों को सत्यापन के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय भेजा गया है। निगम प्रशासन अब पुराने लीज दस्तावेजों और वर्तमान स्थिति का मिलान कर रहा है।
1967 में लीज के लिए किया गया था आवेदन
नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 1967 में अजीत अग्रवाल और आनंद अग्रवाल ने इस जमीन पर लीज के लिए आवेदन किया था। इसके बाद तत्कालीन नगर पालिका स्तर से दोनों के पक्ष में लीज की प्रक्रिया किए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों मकान मालिक लंबे समय तक नगर पालिका को निर्धारित रेंट भी देते रहे। हालांकि वर्ष 2009 के बाद रेंट जमा किया जाना बंद हो गया।
निगम प्रशासन अब यह भी जांच कर रहा है कि जमीन किस शर्त और कितनी अवधि के लिए लीज पर दी गई थी। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि वर्ष 2009 के बाद रेंट जमा नहीं करने के बावजूद कब्जा किस आधार पर बना रहा।
लीज की वैधता की जांच के बाद तय होगी कार्रवाई
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि करीब 60 वर्ष पुराने लीज संबंधी अभिलेखों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। लीज की शर्तें, अवधि, रेंट भुगतान और वर्तमान कब्जे की स्थिति का मिलान किया जा रहा है। इसके साथ ही मकान मालिकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सब रजिस्ट्रार कार्यालय से सत्यापन कराया जा रहा है।
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नाले पर मकान से सफाई में आती रही बाधा
करीब 40 फीट चौड़े नाले के ऊपर दो मंजिला मकान बने होने के कारण लंबे समय से नाले की नियमित सफाई प्रभावित होती रही है। नाले में सिल्ट जमा होने और पानी का प्रवाह प्रभावित होने से आसपास जलनिकासी की समस्या भी बनी रहती है। निगम की सफाई टीम के लिए मकान के नीचे स्थित नाले तक पहुंचना भी मुश्किल था। अब मकान के फर्श को काटकर नाले की सफाई कराई जा रही है। नगर निगम ने सफाई कार्य में जेसीबी के साथ करीब 150 मजदूर लगाए हैं। मकान के भीतर से नाले तक पहुंच बनाकर जमा सिल्ट और कचरा हटाया जा रहा है।
नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज लीज की शर्तों, उसकी अवधि और वर्तमान स्थिति की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि करीब छह दशक पहले दी गई लीज आज भी प्रभावी है या नहीं। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। नाले पर बने मकान के एग्रीमेंट संबंधी दस्तावेजों को भी सत्यापन के लिए सब रजिस्ट्रार को भेजा गया है।