गोरखपुर के नाले पर मकान: निगम ने 60 साल पुरानी लीज पर उठाया सवाल, शुरू हुई जांच

राजीव रंजन, गोरखपुर। सावित्री अस्पताल के पास पुर्दिलपुर और दिलेजाकपुर की सीमा पर करीब 40 फीट चौड़े नाले पर बने दो मंजिला मकान के मामले में नगर निगम ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जागरण ने नाले पर बने मकान और इससे सफाई में आ रही बाधा के मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

खबर का संज्ञान लेने के बाद नगर निगम प्रशासन ने अब इस जमीन से जुड़े पुराने अभिलेखों की जांच शुरू कर दी है। करीब छह दशक पहले नगर पालिका के समय जमीन को दो लोगों को लीज पर दिए जाने का मामला सामने आया है।

नगर निगम के जोन तीन की ओर से दोनों मकान मालिकों को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि वह किस आधार पर उक्त जमीन पर काबिज हैं। उनसे जमीन से संबंधित सभी अभिलेख भी प्रस्तुत करने को कहा गया है। मकान मालिकों की ओर से प्रस्तुत किए गए एग्रीमेंट और अन्य दस्तावेजों को सत्यापन के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय भेजा गया है। निगम प्रशासन अब पुराने लीज दस्तावेजों और वर्तमान स्थिति का मिलान कर रहा है।



1967 में लीज के लिए किया गया था आवेदन

नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 1967 में अजीत अग्रवाल और आनंद अग्रवाल ने इस जमीन पर लीज के लिए आवेदन किया था। इसके बाद तत्कालीन नगर पालिका स्तर से दोनों के पक्ष में लीज की प्रक्रिया किए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों मकान मालिक लंबे समय तक नगर पालिका को निर्धारित रेंट भी देते रहे। हालांकि वर्ष 2009 के बाद रेंट जमा किया जाना बंद हो गया।