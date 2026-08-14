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    कैमरे में कैद हुई धमकी: रुपये मांगने पहुंचे डॉ. परमात्मा से बोली गरिमा- 'जो करना है कर लो, दर्ज करा दूंगी मुकदमा'

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 11:30 AM (IST)

    डॉ. परमात्मा सिंह ने लोन की किस्त और ब्याज न मिलने पर गरिमा के घर जाकर रुपये मांगे थे, जहां उन्हें कथित तौर पर धमकी मिली थी। पुलिस अब इस मामले में व्ह ...और पढ़ें

    HighLights

    1. डॉ. परमात्मा ने गरिमा से लोन के बकाया रुपये मांगे थे।

    2. रुपये मांगने पर गरिमा ने उन्हें मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी।

    3. पुलिस अब व्हाट्सएप ग्रुप की चैट और दस्तावेजों की जांच करेगी।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लोन की किस्त और ब्याज का भुगतान बंद होने के बाद डा. परमात्मा सिंह स्वयं गरिमा के घर रुपये मांगने पहुंचे थे। रकम के भुगतान को लेकर बातचीत के दौरान उन्हें कथित तौर पर धमकी दी गई। इसका वीडियो भी उन्होंने बनाया था। इसके बाद ठगी के शिकार लोगों ने आपसी संपर्क और जानकारी साझा करने के लिए वाट्सएप ग्रुप बनाया था। डा. परमात्मा भी इस ग्रुप से जुड़े थे। पुलिस अब ग्रुप में हुई बातचीत, आरोपितों से संपर्क और साझा दस्तावेजों को जांच का हिस्सा बनाएगी।

    डा. परमात्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि गरिमा ने दो महीने तक लोन का ब्याज जमा की, इसके बाद भुगतान बंद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस मामले में गरिमा के साथ उसका दोस्त विशाल यादव भी शामिल है। तहरीर में उन्होंने छह बैंकों से एक साथ लोन स्वीकृत होने पर बैंक के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई थी।

    डा. परमात्मा ने पुलिस को बताया था कि वह इस धोखाधड़ी में बुरी तरह फंस चुके हैं। दो माह पहले गरिमा के घर जाकर रुपये मांगे तो उसने कहा था कि रुपये नहीं दूंगी, जो करना है कर लो। साथ ही कई मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। तहरीर में डा. परमात्मा ने खुद और परिवार को जान का खतरा बताते हुए आशंका जताई थी कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में गरिमा सिंह, विशाल यादव और लोन स्वीकृत करने वाले संबंधित बैंक अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेदार होंगे।

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    उन्होंने बताया था कि धमकी के बाद से पूरा परिवार भयभीत था। पुलिस अब तहरीर में लगाए गए आरोपों के साथ वाट्सएप ग्रुप की गतिविधियों और उपलब्ध साक्ष्यों की भी जांच करेगी।

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