कैमरे में कैद हुई धमकी: रुपये मांगने पहुंचे डॉ. परमात्मा से बोली गरिमा- 'जो करना है कर लो, दर्ज करा दूंगी मुकदमा'

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लोन की किस्त और ब्याज का भुगतान बंद होने के बाद डा. परमात्मा सिंह स्वयं गरिमा के घर रुपये मांगने पहुंचे थे। रकम के भुगतान को लेकर बातचीत के दौरान उन्हें कथित तौर पर धमकी दी गई। इसका वीडियो भी उन्होंने बनाया था। इसके बाद ठगी के शिकार लोगों ने आपसी संपर्क और जानकारी साझा करने के लिए वाट्सएप ग्रुप बनाया था। डा. परमात्मा भी इस ग्रुप से जुड़े थे। पुलिस अब ग्रुप में हुई बातचीत, आरोपितों से संपर्क और साझा दस्तावेजों को जांच का हिस्सा बनाएगी।

डा. परमात्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि गरिमा ने दो महीने तक लोन का ब्याज जमा की, इसके बाद भुगतान बंद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस मामले में गरिमा के साथ उसका दोस्त विशाल यादव भी शामिल है। तहरीर में उन्होंने छह बैंकों से एक साथ लोन स्वीकृत होने पर बैंक के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई थी।