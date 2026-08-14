गोरखपुर डॉक्टर खुदकुशी मामला: 9:13 से 9:30 बजे तक क्या हुआ? CCTV में दर्ज हुए आखिरी 17 मिनट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बसंत इंक्लेव अपार्टमेंट की छत से गिरकर जान गंवाने वाले डॉ. परमात्मा सिंह की आखिरी गतिविधियां सीसी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज के अनुसार, वह सुबह 9:13 बजे लिफ्ट से अपार्टमेंट की छत पर पहुंचे और करीब 17 मिनट बाद 9:30 बजे नीचे गिरते दिखाई दिए। 15 मिनट तक छत पर टहलते हुए की जानकारी सामने आई है। पुलिस फुटेज के आधार पर घटना की पूरी टाइमलाइन तैयार कर रही है।

डॉ. परमात्मा सुबह बेटे को स्कूल छोड़कर लौटे और अपार्टमेंट स्थित घर पहुंचे। पत्नी सावित्री ने बताया कि दोपहर दो बजे से उनकी बैठक थी। घर आने के बाद पति ने उन्हें बैठक में जाने से मना किए। भोजन के लिए पूछने पर उन्होंने कहा कि अभी करेंगे। इसके कुछ देर बाद नीचे जाने की बात कहकर घर से निकल गए।

करीब आधे घंटे बाद अपार्टमेंट के लोगों ने उन्हें आठवीं मंजिल की छत से पति के नीचे गिरने की जानकारी दी। वह आनन-फानन कार से उन्हें पास के अस्पताल ले गईं, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपार्टमेंट के लोगों और आसपास के लोगों से पूछताछ की।

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