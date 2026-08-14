गोरखपुर के डॉ. परमात्मा खुदकुशी: वेतन से दोगुणा जमा कर रहे थे ब्याज, बैंकों के तकादा से चल रहे थे परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खुदकुशी करने वाले डा. परमात्मा सिंह लोन के बढ़ते ब्याज और बैंकों के तकादे से परेशान थे। वह हर महीने अपनी वेतन राशि से करीब दोगुणा, पौने दो लाख रुपये ब्याज के रूप में जमा कर रहे थे। इससे वह आर्थिक दबाव में आ गए थे। उन्होंने पांच अगस्त को एम्स थाने में गरिमा सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इधर, बैंक की तरफ से लगातार बकाया ब्याज को लेकर तकादा किया जा रहा था।

फरवरी 2026 में गरिमा के कहने पर उन्होंने छह बैंकों, एसबीआइ, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ, बंधन, चोला मंडलम और एफएनजी से 1.40 करोड़ रुपये का लोन लिया था। लोन दिलाते समय गरिमा ने ही ब्याज जमा करने की बात कही थी। पत्नी डा. सावित्र सिंह के अनुसार आरोपित ने शुरुआती दो महीने तक ब्याज जमा किया, लेकिन इसके बाद भुगतान बंद कर दिया।