गोरखपुर DM ने मांगा ट्रेनिंग के बाद भी रोजगार नहीं पाने वाले युवाओं का ब्योरा, कहा-सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों को जोड़ने पर रहे जोर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डीएम दीपक मीणा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में कौशल प्रशिक्षण, रोजगार सृजन और वित्तीय समावेशन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। गुरुवार को विकास भवन सभागार में आयोजित इस बैठक में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आरसेटी (रूरल सेल्फ एम्प्लायमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की रोजगार स्थिति का अद्यतन विवरण तत्काल उपलब्ध कराएं।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब लाभार्थियों को न सिर्फ कौशल मिले बल्कि वे वास्तविक रूप से रोजगार या स्वयं-रोजगार से जुड़ सकें। डीएम ने कहा कि आरसेटी सहित सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मकसद युवाओं को स्वावलंबी बनाना है। इसलिए प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को सरकार की वित्तीय और स्व-रोजगार योजनाओं जैसे पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप/इनोवेशन सहायता, स्वयं सहायता समूह आधारित योजनाओं तथा बैंकों की ऋण योजनाओं से जोड़ना अनिवार्य है।