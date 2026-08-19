गोरखपुर में मामूली विवाद में हादसा: बहू ने दिया धक्का, चौखट से सिर टकराने से ससुर की मौत
गोरखपुर के उरुवा बाजार में पारिवारिक विवाद के दौरान बहू द्वारा धक्का दिए जाने से ससुर की मौत हो गई। पुलिस ने बहू और नाबालिग पौत्र को हिरासत में लेकर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।
HighLights
पारिवारिक विवाद में बहू के धक्के से ससुर की मौत।
सिर चौखट से टकराने से मौके पर ही हुई मृत्यु।
बहू और नाबालिग पौत्र हिरासत में, गैर इरादतन हत्या दर्ज।
संवाद सूत्र, उरुवा बाजार, (गोरखपुर)। पारिवारिक विवाद के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। आरोप है कि कहासुनी के दौरान उनकी बहू ने धक्का दे दिया। पीछे की तरफ से वह नीचे गिर गए, उनका सिर चौखट से टकरा गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस बहू और नाबालिग पौत्र को हिरासत में लिया है।
घटना उरुवा थाना क्षेत्र के हुसैनपुर उर्फ खटकपुरा गांव का है। 70 वर्षीय रामराज यादव ने घर के बगल में जानवरों की रोकथाम के लिए बांस का बाड़ा लगाए थे, जिसे किसी कार्य के लिए उनकी बहु राजमती और पोते ने हटा दिया। इसे लेकर मंगलवार की दोपहर राजाराम और उनकी बहू से विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ने पर मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया।
आरोप है कि इसी बीच बहू ने राजाराम को धक्का दे दिया। संतुलन बिगड़ने से वह पीछे की ओर गिरे और सिर चौखट से टकरा गया। गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों की सूचना पर उरुवा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।
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एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर बहू और नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।