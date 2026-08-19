गोरखपुर में मामूली विवाद में हादसा: बहू ने दिया धक्का, चौखट से सिर टकराने से ससुर की मौत

संवाद सूत्र, उरुवा बाजार, (गोरखपुर)। पारिवारिक विवाद के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। आरोप है कि कहासुनी के दौरान उनकी बहू ने धक्का दे दिया। पीछे की तरफ से वह नीचे गिर गए, उनका सिर चौखट से टकरा गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस बहू और नाबालिग पौत्र को हिरासत में लिया है।

घटना उरुवा थाना क्षेत्र के हुसैनपुर उर्फ खटकपुरा गांव का है। 70 वर्षीय रामराज यादव ने घर के बगल में जानवरों की रोकथाम के लिए बांस का बाड़ा लगाए थे, जिसे किसी कार्य के लिए उनकी बहु राजमती और पोते ने हटा दिया। इसे लेकर मंगलवार की दोपहर राजाराम और उनकी बहू से विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ने पर मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया।