गोरखपुर में चल रहा था मतांतरण का खेल, मुंडन समारोह में प्रार्थना करने की मिली थी शिकायत

संवाद सूत्र, बेलघाट। मुंडन समारोह में मतांतरण का खेल चल रहा था। शिकायत पर पहुंची बेलघाट पुलिस ने मौके से देवरिया के दो लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही मौके पर कई धार्मिक पुस्तके भी बरामद हुई। थाने लाकर पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।

ब्रह्मसारी के टोला फताहवा में गुरुवार को सीता की नतनी महिमा और अंशिका का मुंडन कार्यक्रम था। जहां देवरिया के रहने वाले एक पुरुष और महिला भी पहुंचे। आरोप है कि ये दोनों वहां पहुंचकर गांव की 25 से 30 महिलाओं को जुटाया और प्रार्थना कराने लगे। इसी बीच किसी ने बेलघाट पुलिस को सूचना दे दी।