    गोरखपुर में चल रहा था मतांतरण का खेल, मुंडन समारोह में प्रार्थना करने की मिली थी शिकायत

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:32 AM (IST)

    गोरखपुर में मतांतरण का मामला सामने आया है। एक मुंडन समारोह में प्रार्थना करने की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू हो गई है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, बेलघाट। मुंडन समारोह में मतांतरण का खेल चल रहा था। शिकायत पर पहुंची बेलघाट पुलिस ने मौके से देवरिया के दो लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही मौके पर कई धार्मिक पुस्तके भी बरामद हुई। थाने लाकर पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।

    ब्रह्मसारी के टोला फताहवा में गुरुवार को सीता की नतनी महिमा और अंशिका का मुंडन कार्यक्रम था। जहां देवरिया के रहने वाले एक पुरुष और महिला भी पहुंचे। आरोप है कि ये दोनों वहां पहुंचकर गांव की 25 से 30 महिलाओं को जुटाया और प्रार्थना कराने लगे। इसी बीच किसी ने बेलघाट पुलिस को सूचना दे दी।

    मौके पर पुलिस के पहुंचने पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने प्रार्थना करा रहे युवक और महिला को हिरासत में लेकर थाने उठा लायी। वहां मौजूद महिलाओं ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वे प्रार्थना में इसलिए शामिल होती थी कि उन्हें विश्वास है कि इससे उनकी घरेलू समस्याएं दूर हो जाएंगी।

    उधर, पुलिस की हिरासत में दोनों आरोपितों ने बताया कि उन्हें सीता ने प्रार्थना करने के लिए बुलाया था। थाना प्रभारी विकास नाथ ने बताया कि थाने में दोनों से पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।