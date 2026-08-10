गोरखपुर ठेकेदार हत्याकांड: पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई हत्या की भयावह कहानी, सिर पर 8 वार और गले पर दो कट के निशान
गोरखपुर में बिजली ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या 30 मिनट तक चले घटनाक्रम में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर आठ वार और गले पर दो गहरे कट सहित ...और पढ़ें
HighLights
30 मिनट तक चला हत्या का पूरा घटनाक्रम।
सिर पर आठ वार, गले पर दो गहरे कट के निशान।
घटनास्थल से तलवार की म्यान मिलने से जांच में सुराग।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली विभाग के ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या कुछ मिनटों में नहीं बल्कि 30 मिनट तक चले घटनाक्रम में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने शरीर पर किए गए वारों की भयावह तस्वीर सामने ला दी है। सिर के पीछे धारदार हथियार से आठ वार किए गए। गले पर दो गहरे कट के निशान मिले हैं।
बाएं हाथ की कलाई और बाएं पैर में भी धारदार हथियार के घाव मिले हैं। पैर में घुटने के नीचे चोट के निशान हैं। घटनास्थल से कुछ दूरी पर खेत में तलवार की म्यान मिलने से पुलिस की जांच को अहम सुराग मिला है। पुलिस अब हमले की शुरुआत से लेकर हत्या तक के घटनाक्रम को जोड़ रही है।
दो चिकित्सकों के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम किया। चोटों की संख्या बता रही थी कि शिवकुमार के सिर पर लगातार प्रहार किए गए। बाएं हाथ की कलाई पर धारदार हथियार से कटने का निशान मिला है। बचाव में हाथ आगे करने पर कलाई पर चोट आने की संभावना जताई जा रही है। बाएं पैर में घुटने के नीचे चोट का निशान मिला है। यानी हमले के दौरान शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं रहा, जिस पर चोट न आई हो।
पुलिस के मुताबिक, ब्रह्मभोज में हमला होने से लेकर शिवकुमार के गंभीर रूप से घायल होने और बाद में उनकी मौत तक का पूरा घटनाक्रम करीब 30 मिनट के भीतर हुआ। इसी अवधि में हमला एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा। पहले हमले के बाद शिवकुमार को उपचार के लिए ले जाने की कोशिश हुई। इसके बाद रास्ते में उन्हें दोबारा घेरा गया।
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वह बचने के लिए भागे तो हमलावर पीछे पड़े। बाद में खेत की ओर ले जाकर धारदार हथियार से पहले पैर पर वार किया जिसके बाद वह खेत में गिर गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले घावों की संख्या और प्रकृति इस घटनाक्रम को समझने में पुलिस के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेगी। रविवार को घटनास्थल की जांच में पुलिस को खेत में उस तलवार की म्यान मिली जिससे हत्या की गई थी। सिकरीगंज थाना पुलिस उसे कब्जे में लेकर जांच कर रही है।