गोरखपुर ठेकेदार हत्याकांड: हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे शिवकुमार, तलवार से किशोर करता रहा ताबड़तोड़ वार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जान बचाने के लिए शिवकुमार त्रिपाठी भाग रहे थे। पीछे तलवार लिए किशोर था। सड़क पर खड़ा आटो पीछे छूट गया। शिवकुमार ने हाथ जोड़े, हमलावर से छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन तलवार नहीं रुकी। करीब 100 मीटर तक पीछा करने के बाद उनके पैर पर वार किया गया। वह सड़क किनारे गिर पड़े।

इसके बाद भी हमला नहीं रुका। गर्दन, गले और सिर पर तलवार से लगातार वार किए गए। आसपास मौजूद लोग आवाज लगाते रहे, लेकिन कोई हमलावर को रोक नहीं सका। ठेकेदार हत्याकांड का 1:57 मिनट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो में आरोपित की बर्बरता दिख रही है।

वीडियो की शुरुआत सड़क के बीच खड़े आटो से होती है। उसके पास सड़क की पटरी पर शिवकुमार गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ में तलवार लिए किशोर उन पर हमला कर रहा है। कोई उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वह तलवार लेकर पीछे हट जाता है। इसी बीच एक युवक वहां पहुंचता है।

किशोर तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ता है तो वह भी पीछे हट जाता है। इसके बाद शिवकुमार खुद को संभालते हैं और वहां से भागने लगते हैं। शायद उन्हें उम्मीद थी कि कुछ दूर निकल जाने पर कोई उन्हें बचा लेगा। लेकिन हमलावर ने पीछा नहीं छोड़ा। वह तलवार लेकर उनके पीछे दौड़ता रहा।

खबरें और भी







करीब 100 मीटर दूर पहुंचने के बाद शिवकुमार के पैर पर तलवार से वार किया गया। चोट लगते ही उनकी चाल लड़खड़ा गई और वह सड़क किनारे गिर पड़े। इसके बाद वह उठ नहीं सके। वीडियो में शिवकुमार हाथ जोड़े दिखाई दे रहे हैं। वह हमलावर से छोड़ने की गुहार लगाते हैं। आसपास से भी आवाजें आती हैं। कोई हमलावर को रोकने की कोशिश करता है तो कोई छोड़ने के लिए कहता सुनाई देता है। लेकिन तलवार थामे किशोर लगातार वार करता रहता है।

सड़क किनारे गिरे शिवकुमार की गर्दन, गले और सिर पर हमलावार लगातार वार करते दिख रहा है। कुछ लोग दूरी पर खड़े हैं। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। वीडियो में कुछ लोग मोबाइल फोन से घटना रिकार्ड करते भी नजर आ रहे हैं। एक युवक की आवाज में किशोर का नाम लेकर उसे छोड़ने की गुहार सुनाई देती है। लेकिन कुछ ही दूरी पर खड़े लोग उस वक्त शिवकुमार तक नहीं पहुंच पाते।