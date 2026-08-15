गोरखपुर का ठेकेदार हत्याकांड: गैंगस्टर को राहुल ने बनाया था ‘गुरु’, जांच में सामने आया कनेक्शन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सिकरीगंज के अहिरौली गांव में ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या की जांच आगे बढ़ने के साथ मुख्य आरोपित राहुल चौधरी के पुराने संपर्क भी पुलिस के रडार पर आ गए हैं। जांच में राहुल का एक ऐसे गैंग्स्टर से जुड़ाव सामने आया है, जिसके विरुद्ध हत्या और आर्म्स एक्ट के 10 से अधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं।

खास बात यह है कि गैंग्स्टर के इन मुकदमों में बरी होने के बाद राहुल ने इंटरनेट मीडिया पर उसे अपना ‘गुरु’ बताते हुए स्टेटस लगाया था। अब पुलिस राहुल के इस पुराने जुड़ाव और वर्तमान हत्याकांड के बीच की कड़ियां तलाश रही है।



पुलिस के अनुसार, इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित राहुल की एक फोटो भी जांच के दायरे में है। इसमें वह हाथ में बंदूक लिए दिखाई दे रहा है। पुलिस फोटो की सत्यता के साथ यह पता लगा रही है कि इसे कब और कहां खींचा गया था। फोटो में दिखाई दे रहे हथियार के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

गैंग्स्टर के हत्या और आर्म्स एक्ट के मुकदमे में बरी होने के बाद राहुल ने इंटरनेट मीडिया पर एक स्टेटस लगाया था। इसमें उसने लिखा था-‘मेरे गुरु जी हत्या, आर्म्स एक्ट के मुकदमे में बरी हो गए हैं।’ यही पुराना स्टेटस अब पुलिस की जांच में महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है।

पुलिस यह पता कर रही है कि राहुल और उक्त गैंग्स्टर की मुलाकात कब और कैसे हुई, दोनों के बीच संबंध किस स्तर के थे। ठेकेदार की हत्या के बाद से अहिरौली गांव में तनाव बना हुआ है। शिवकुमार के घर सांत्वना देने वालों का सिलसिला जारी है, जबकि नामजद आरोपितों के घरों पर सन्नाटा पसरा है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात है और गांव में आने-जाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है।



बदले की आग पर पुलिस की नजर हर थाने में बन रहा ‘रंजिश रजिस्टर’

अब हर पुरानी हत्या की रंजिश का हिसाब पुलिस के ‘रंजिश रजिस्टर’ में दर्ज होगा। किस हत्या के पीछे क्या विवाद था, किससे दुश्मनी थी, मुकदमा किस स्थिति में है, आरोपित जेल से बाहर है या नहीं और उस रंजिश में दोबारा हिंसा की आशंका किससे है। इन सभी बिंदुओं का रिकार्ड तैयार किया जाएगा।

सिकरीगंज के अहिरौली खुर्द में शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या में पुरानी हत्या के प्रतिशोध की बात सामने आने के बाद पुलिस ने जिले में पिछले पांच वर्षों की हत्याओं का ब्योरा जुटाने की कवायद तेज कर दी है। मकसद है कि हत्या के बाद सुलगती बदले की आग में दूसरी जान न जाए।

पुलिस की निगरानी केवल हत्या के आरोपित तक सीमित नहीं रहेगी। यदि आरोपित जमानत पर बाहर है तो उसकी गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। साथ ही यदि पीड़ित परिवार की ओर से भी बदले की आशंका है तो उस पक्ष की गतिविधियों का भी आकलन किया जाएगा।