गोरखपुर ठेकेदार हत्याकांड: बीमार मां से छिपाया बेटे की मौत का सच, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक मां का बेटा दुनिया छोड़ गया, लेकिन वह इस सच से अनजान हैं। बिजली विभाग के ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या के बाद परिवार के सामने सबसे कठिन फैसला यह था कि गंभीर रूप से बीमार 80 वर्षीय मां को बेटे की मौत की खबर कैसे दी जाए। आखिरकार परिवार ने उनसे यह सच छिपाए रखा।

रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शिवकुमार का पार्थिव शरीर सिकरीगंज क्षेत्र स्थित कुआनो नदी के बनकटी घाट ले जाया गया, जहां बेटे ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हर आंख नम थी और परिवार के लोगों के आंसू थम नहीं रहे थे। एक तरफ बेटे की अर्थी उठ रही थी और दूसरी तरफ घर में विस्तर पर पड़ी मां अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थी।

सिकरीगंज के अहिरौली गांव निवासी शिवकुमार त्रिपाठी ने शहर में गोरखनाथ के महाराणा प्रताप पालिटेक्निक के पास गांधीनगर मोहल्ले में आवास बनाया है। यहां वह परिवार के साथ रहते थे। बिस्तर पर पड़ी बीमार मां सावित्री की देखरेख करने के लिए वह गांव गए थे। आरोपित उनकी गतिविधि की करीब 15 दिन से निगरानी कर रहे थे। ब्रह्मभोज में हत्या करने की साजिश रचने के बाद शनिवार की शाम योजना के अनुसार बुलाकर ले गए,आरोपितों की साजिश को शिवकुमार भाप नहीं पाए।

कुआनो तट पर दाह संस्कार करते परिवार के लोग। - जागरण घर में आने जाने वालों की भीड़,महिलाओं की चीख पुकार और रोने की आवाज सुनकर सावित्री देवी बार-बार पूछ रही हैं कि बाबू कब अइहें। परिवार के लोग बहाना बनाकर उनकी बात को टाल दे रहे है।शिवकुमार के भाई नरसिंह त्रिपाठी ने बताया कि परिवार के अधिकांश सदस्य शहर में रहते है। लेकिन मां कुछ सदस्यों के साथ गांव में रहती है। उनकी देखभाल और दवा की जिम्मेदारी शिवकुमार ही संभालते थे।

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मां की वजह से गांव में रहने लगे थे। भाई रामकुमार त्रिपाठी की तहरीर पर सिकरीगंज थाना पुलिस ने सात नामजद और अज्ञात आटो चालक पर अपहरण करके हत्या करने का मुकदमा दर्ज किया है। चार नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद अन्य की तलाश में छापेमारी चल रही है। पूछताछ के लिए करीबी भी हिरासत में लिए गए हैं जिसमें बेलपार गांव के ढोल बजवा टोला निवासी अमन ओझा का नाम भी शामिल है। शिवकुमार हत्याकांड में नामजद राहुल का अमन ओझा दोस्त है। अभी हाल ही में वह जेल से छूटा है।