गोरखपुर ठेकेदार हत्याकांड: परिवार ने रखा इंसाफ का एजेंडा, मुख्यमंत्री से परिवार की मुलाकात की भी मांग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। परिवार ने सिर्फ आरोपितों की गिरफ्तारी तक अपनी मांग सीमित नहीं रखी, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और परिवार के पुनर्वास से जुड़ी मांगें भी प्रशासन के सामने रखीं। जिलाधिकारी और एसएसपी को सौंपे गए मांगपत्र में परिवार की मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने, एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और आरोपितों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है।

परिवार की ओर से कहा गया कि शिवकुमार की हत्या ने उनके सामने आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का संकट खड़ा कर दिया है। इसलिए सरकार की ओर से परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग भी इसी आधार पर की गई है।

अधिवक्ताओं का कहना है कि घटना की गंभीरता और पुरानी रंजिश के कारण पैदा हुए माहौल से मुख्यमंत्री को सीधे अवगत कराना चाहते हैं। परिवार को न्याय के साथ सुरक्षा का भरोसा भी चाहिए। पुलिस की कार्रवाई से समाज में यह संदेश जाए कि कानून हाथ में लेने वालों के विरुद्ध प्रशासन सख्त है।

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