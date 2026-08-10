गोरखपुर ठेकेदार हत्याकांड: परिवार ने रखा इंसाफ का एजेंडा, मुख्यमंत्री से परिवार की मुलाकात की भी मांग
गोरखपुर ठेकेदार हत्याकांड में परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात, एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी सहित कई मांगें रखी हैं। यह मामला 2024 ...और पढ़ें
HighLights
परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात और आर्थिक सहायता मांगी।
आरोपितों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग।
मामला पुरानी रंजिश और आदेश चौधरी की मौत से जुड़ा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। परिवार ने सिर्फ आरोपितों की गिरफ्तारी तक अपनी मांग सीमित नहीं रखी, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और परिवार के पुनर्वास से जुड़ी मांगें भी प्रशासन के सामने रखीं। जिलाधिकारी और एसएसपी को सौंपे गए मांगपत्र में परिवार की मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने, एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और आरोपितों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है।
परिवार की ओर से कहा गया कि शिवकुमार की हत्या ने उनके सामने आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का संकट खड़ा कर दिया है। इसलिए सरकार की ओर से परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग भी इसी आधार पर की गई है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि घटना की गंभीरता और पुरानी रंजिश के कारण पैदा हुए माहौल से मुख्यमंत्री को सीधे अवगत कराना चाहते हैं। परिवार को न्याय के साथ सुरक्षा का भरोसा भी चाहिए। पुलिस की कार्रवाई से समाज में यह संदेश जाए कि कानून हाथ में लेने वालों के विरुद्ध प्रशासन सख्त है।
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आदेश चौधरी की मौत के बाद गहरी हुई थी रंजिश
शिवकुमार हत्याकांड की पुरानी कड़ी वर्ष 2024 में हुई आदेश चौधरी की मौत से जुड़ी है। क्रिकेट खेलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर मारपीट हुई और आदेश चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
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इसी मामले में शिवकुमार के इकलौते बेटे आदित्य त्रिपाठी को भी आरोपित बनाया गया था। आदित्य गोरखपुर सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं। परिवार का कहना है कि आदेश चौधरी की मौत से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन मुकदमे में नाम आने के बाद उन्हें करीब तीन माह जेल में रहना पड़ा।