इंदौर के बाद गोरखपुर में बीमार न बना दे बदबूदार और झाग वाला पानी, गंदे और बालू वाले जल की आपूर्ति की वजह से लोग परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंदौर में गंदे पानी की मौत के बाद प्रदेश सरकार के आदेश पर नगर निगम भी शहर के घरों में स्वच्छ पानी की आपूर्ति को लेकर जांच और जर्जर पाइपलाइनों की मरम्मत के अभियान में जुटा हुआ है, लेकिन शहर में अब भी कई ऐसे इलाके हैं, जहां लोग झाग, बदबूदार और बालू वाले पानी की समस्या झेल रहे हैं।

हालात ऐसे हैं कि लोग पीने तो दूर, नहाने और घरेलू कामों में भी इस पानी का इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। पार्षदों से लेकर स्थानीय स्तर पर बार-बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है।

शहर के अलग-अलग वार्डों में सामने आ रही यह समस्या अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुकी है। लोग मांग कर रहे हैं कि नगर निगम अस्थायी मरम्मत के बजाय स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए, ताकि बदबूदार और झाग वाला पानी कहीं बीमारियों की वजह न बन जाए।

मंगलवार सुबह जागरण टीम ने शहर के अलग-अलग वार्डों में जाकर हालात की पड़ताल की, जहां लोगों का गुस्सा और चिंता दोनों साफ नजर आए। महात्मा ज्योतिबा फूले नगर वार्ड के हजारीपुर जटाशंकर रोड पर टीम के सामने गंदे और बदबूदार पानी की समस्या सामने आई। क्षेत्र निवासी शक्ति गुप्ता ने बताया कि इस पानी की वजह से पूरे परिवार की दिनचर्या प्रभावित हो गई है।

पीने के लिए तो इस पानी का उपयोग नहीं किया जा रहा, लेकिन स्नान करने के बाद त्वचा में खुजली होने लगती है। इससे बीमारी की आशंका बनी रहती है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। बक्शीपुर आर्य समाज मंदिर रोड पर रिलायंस टेलर के पास रहने वाले सुरेश गुप्ता ने बताया कि यहां गंदे पानी की समस्या अक्सर सामने आती है।

कुछ दिन के लिए आपूर्ति ठीक होती है, लेकिन फिर वही स्थिति बन जाती है। पार्षद सुमन त्रिपाठी का कहना है कि पिछले कई महीनों से गंदे पानी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। विभाग को सूचना देने के बाद आपूर्ति दुरुस्त कराई जाती है, लेकिन समस्या जटिल होने के कारण पूरी तरह खत्म नहीं हो पा रही है।

पुर्दिलपुर वार्ड में लोगों ने टीम को गंदे, बदबूदार और बालू मिले पानी की गंभीर समस्या बताई। कामा होटल इलाके के निवासी प्रखर श्रीवास्तव ने कहा कि लंबे समय से यहां पानी की गुणवत्ता खराब है। हालात यह हैं कि पिछले दो दिनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद है। इस इलाके में अधिकांश घरों में सबमर्सिबल पंप नहीं लगे हैं, जिससे लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू कामकाज से लेकर दैनिक जरूरतें तक प्रभावित हो गई हैं।

आत्माराम नगर वार्ड के जाफरा बाजार इलाके में भी गंदे और बालू मिले पानी की शिकायतें सामने आईं। नीरज चौधरी, शिवांचित खरे, विकास खरे और श्याम कुमार ने बताया कि पानी में लगातार धुंधलापन और बालू रहती है। बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक हर काम में दिक्कत हो रही है।