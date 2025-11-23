गोरखपुर कमिश्नर अनिल ढींगरा ने चेताया, बोले- दिन-रात दोनों शिफ्ट में कराएं गोड़धोइया नाले का निर्माण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने शनिवार को निर्माणाधीन गोड़धोइया नाला परियोजना का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे कालोनी शाहपुर, मैत्रीपुरम कालोनी, आदित्यपुरी कालोनी और फातिमा रोड स्थित बशारतपुर क्षेत्र में चल रहे कार्यों की भौतिक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नाले के निर्माणाधीन हिस्सों, स्लैब निर्माण, बेसमेंट स्ट्रक्चर, जलनिकासी चैनलों और मार्ग विस्तार कार्य को मौके पर परखते हुए कार्य की गुणवत्ता और गति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।



मैत्रीपुरम कालोनी में निरीक्षण के दौरान जल निगम के अधिकारियों ने कमिश्नर को अवगत कराया कि कार्य तेज गति से प्रगति पर है तथा पाइपलाइन भी बिछा दी गई है। इस पर कमिश्नर ने कार्यदायी संस्था को दिन-रात दोनों शिफ्ट में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को तुरंत और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पुनः निर्मित करना सुनिश्चित किया जाए।



उन्होंने कार्यस्थल पर मौजूद श्रमिकों की कार्यप्रणाली, मशीनरी की उपलब्धता और सुरक्षा मानकों का भी निरीक्षण किया। कमिश्नर ने कहा कि गोड़धोइया नाला शहर की प्रमुख जलनिकासी परियोजनाओं में से एक है और इसके निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।