गोरखपुर कमिश्नर अनिल ढींगरा ने चेताया, बोले- दिन-रात दोनों शिफ्ट में कराएं गोड़धोइया नाले का निर्माण
गोरखपुर के कमिश्नर अनिल ढींगरा ने गोड़धोइया नाला परियोजना का निरीक्षण किया और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों को तुरंत ठीक करने और परियोजना को समय पर पूरा करने की बात कही। कमिश्नर ने निर्माणाधीन पार्क का भी निरीक्षण किया और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने शनिवार को निर्माणाधीन गोड़धोइया नाला परियोजना का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे कालोनी शाहपुर, मैत्रीपुरम कालोनी, आदित्यपुरी कालोनी और फातिमा रोड स्थित बशारतपुर क्षेत्र में चल रहे कार्यों की भौतिक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नाले के निर्माणाधीन हिस्सों, स्लैब निर्माण, बेसमेंट स्ट्रक्चर, जलनिकासी चैनलों और मार्ग विस्तार कार्य को मौके पर परखते हुए कार्य की गुणवत्ता और गति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।
मैत्रीपुरम कालोनी में निरीक्षण के दौरान जल निगम के अधिकारियों ने कमिश्नर को अवगत कराया कि कार्य तेज गति से प्रगति पर है तथा पाइपलाइन भी बिछा दी गई है। इस पर कमिश्नर ने कार्यदायी संस्था को दिन-रात दोनों शिफ्ट में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को तुरंत और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पुनः निर्मित करना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कार्यस्थल पर मौजूद श्रमिकों की कार्यप्रणाली, मशीनरी की उपलब्धता और सुरक्षा मानकों का भी निरीक्षण किया। कमिश्नर ने कहा कि गोड़धोइया नाला शहर की प्रमुख जलनिकासी परियोजनाओं में से एक है और इसके निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि परियोजना को निर्धारित समयसीमा में तथा पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यदायी संस्था को कार्यबल और मशीनरी की संख्या बढ़ाकर कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के बाद कमिश्नर अनिल ढींगरा सुभाष चंद्र बोस नगर, बिलंदापुर खंता स्थित निर्माणाधीन पार्क पहुंचे। उन्होंने नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की भौतिक प्रगति की जानकारी ली। स्थल निरीक्षण के बाद उन्होंने कार्यदायी संस्था को अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पार्क निर्माण कार्य को अतिशीघ्र और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि यह पार्क स्थानीय नागरिकों के लिए एक अहम सार्वजनिक स्थल बनने जा रहा है, इसलिए इसमें गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। निरीक्षण के दौरान विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और कमिश्नर ने सभी को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
