गोरखपुर में खेलते बच्चों को मैजिक ने कुचला...एक की मौत, दूसरा गंभीर
गोरखपुर के मोगलहा में मैजिक की चपेट में आने से घर के पास खेल रहे दो मासूम घायल हो गए, ...और पढ़ें
HighLights
गोरखपुर में मैजिक की चपेट में आए दो मासूम बच्चे।
आठ वर्षीय आदर्श की मौत, छह वर्षीय मन्नू गंभीर।
चालक हिरासत में, मैजिक वाहन पुलिस ने जब्त किया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मोगलहा पेट्रोल पंप के सामने सोमवार सुबह करीब 10 बजे घर के पास खेल रहे दो मासूम मैजिक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान आठ वर्षीय आदर्श की मौत हो गई, जबकि छह वर्षीय मन्नू उर्फ अनमोल की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद चालक दोनों बच्चों को सड़क किनारे लिटाकर मैजिक लेकर भागने लगा। आगे गली का रास्ता बंद मिला तो वाहन छोड़कर फरार हो गया।
मोगलहा निवासी सुदामा पासवान का आठ वर्षीय बेटा आदर्श और बलिराम चौधरी का छह वर्षीय बेटा मन्नू घर के पास खेल रहे थे। बताया जा रहा है कि पास के निर्माणाधीन मकान में शटरिंग का सामान गिराकर लौट रहा मैजिक चालक बच्चों को चपेट में ले लिया। टक्कर में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
आरोप है कि चालक ने घायल बच्चों को उठाकर सड़क किनारे लिटाया और मैजिक लेकर दूसरी गली से भागने लगा। किसी राहगीर की नजर बच्चों पर पड़ी तो उसने शोर मचाते हुए चालक का पीछा किया। रास्ता बंद मिलने पर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। परिजन दोनों बच्चों को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने आदर्श को मृत घोषित कर दिया।
मन्नू का उपचार चल रहा है। घटना से नाराज परिजन मेडिकल चौकी पर पहुंच गए और कार्रवाई की मांग को लेकर भीड़ जुट गई। पुलिस के कार्रवाई के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए।
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बच्चे की मां रेखा ने चालक पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि मैजिक कब्जे में है और चालक को हिरासत में लिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।