गोरखपुर में खेलते बच्चों को मैजिक ने कुचला...एक की मौत, दूसरा गंभीर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मोगलहा पेट्रोल पंप के सामने सोमवार सुबह करीब 10 बजे घर के पास खेल रहे दो मासूम मैजिक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान आठ वर्षीय आदर्श की मौत हो गई, जबकि छह वर्षीय मन्नू उर्फ अनमोल की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद चालक दोनों बच्चों को सड़क किनारे लिटाकर मैजिक लेकर भागने लगा। आगे गली का रास्ता बंद मिला तो वाहन छोड़कर फरार हो गया।

मोगलहा निवासी सुदामा पासवान का आठ वर्षीय बेटा आदर्श और बलिराम चौधरी का छह वर्षीय बेटा मन्नू घर के पास खेल रहे थे। बताया जा रहा है कि पास के निर्माणाधीन मकान में शटरिंग का सामान गिराकर लौट रहा मैजिक चालक बच्चों को चपेट में ले लिया। टक्कर में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।