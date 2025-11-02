गोरखपुर में 5001 दीयों से आलोकित हुई राप्ती, भव्य तरीके से मनाई गई देव दीपावली

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 5001 दीयों से आलोकित व आतिशबाजी के बीच गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन (गोजए) के तत्वावधान में राप्ती तट पर देव दीपावली का आयोजन किया गया। मां राप्ती की आरती व पूजन सोल्लास मनाया गया। दीयों के आलोक से घाट जगमग हो उठे।

गोजए के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा कि 15 वर्ष से लगातार आयोजन के क्रम में देवउठनी एकादशी के दिन संगठन के सदस्यों व समाजसेवियों के साथ मिलकर राप्ती के तट पर साफ-सफाई की गई। 5001 दीयों से राप्ती के घाट को सजाते हुए विधिवत पूजन के साथ आरती की गई।

उन्होंने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के लंका विजय के उपरांत अयोध्या आने पर देवताओं ने भी खुशियां मनाई थी। अयोध्यावासियों के साथ दीपावली मनाई और जब वह अपने लोक पहुंचे तो उन्होंने देवलोक में भी दीपावली मना कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की थी।

उन्होंने कहा कि नदियां जीवन का स्रोत होती हैं। नदी की दृष्टि में कोई अपना व पराया नहीं होता है। वह सभी को पुत्रवत पालती हैं। इसलिए देवउठनी के दिन मां राप्ती की आरती कर उनके जीवनदायिनी स्वरूप के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित की जाती है।