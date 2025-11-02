गोरखपुर में 5001 दीयों से आलोकित हुई राप्ती, भव्य तरीके से मनाई गई देव दीपावली
गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने राप्ती तट पर 5001 दीयों से देव दीपावली मनाई। मां राप्ती की आरती की गई और घाट जगमगा उठा। गोजए के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने बताया कि यह आयोजन 15 वर्षों से हो रहा है। उन्होंने नदियों को जीवन का स्रोत बताते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 5001 दीयों से आलोकित व आतिशबाजी के बीच गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन (गोजए) के तत्वावधान में राप्ती तट पर देव दीपावली का आयोजन किया गया। मां राप्ती की आरती व पूजन सोल्लास मनाया गया। दीयों के आलोक से घाट जगमग हो उठे।
गोजए के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा कि 15 वर्ष से लगातार आयोजन के क्रम में देवउठनी एकादशी के दिन संगठन के सदस्यों व समाजसेवियों के साथ मिलकर राप्ती के तट पर साफ-सफाई की गई। 5001 दीयों से राप्ती के घाट को सजाते हुए विधिवत पूजन के साथ आरती की गई।
उन्होंने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के लंका विजय के उपरांत अयोध्या आने पर देवताओं ने भी खुशियां मनाई थी। अयोध्यावासियों के साथ दीपावली मनाई और जब वह अपने लोक पहुंचे तो उन्होंने देवलोक में भी दीपावली मना कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की थी।
उन्होंने कहा कि नदियां जीवन का स्रोत होती हैं। नदी की दृष्टि में कोई अपना व पराया नहीं होता है। वह सभी को पुत्रवत पालती हैं। इसलिए देवउठनी के दिन मां राप्ती की आरती कर उनके जीवनदायिनी स्वरूप के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित की जाती है।
इस अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष रीतेश मिश्र, मनोज श्रीवास्तव गणेश, अरुण सिंह, मृत्युंजय शंकर सिन्हा, अखिलेश चंद, जगदीश लाल श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, भूपेंद्र द्विवेदी, प्रशांत श्रीवास्तव, विनय सिंह, प्रिंस पांडेय, श्वेता यादव, सोनी शुक्ला, अदिति राय, नीलम वर्मा आदि मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।