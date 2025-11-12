Language
    गोरखपुर में शव रखकर सड़क जाम करना पड़ा भारी, अब 9 नामजद समेत 34 पर केस दर्ज

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:35 AM (IST)

    गोरखपुर में सुरेंद्र यादव की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने नौ नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। परिजनों ने हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने दंगा फैलाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी मामला दर्ज किया है।

    गोरखपुर-सिकरीगंज मुख्य मार्ग पर भैंसा बाजार के पास शव रखकर प्रदर्शन करते स्वजन। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सैरो बनटोला निवासी 55 वर्षीय सुरेंद्र यादव की छह नवंबर को हुई मारपीट के बाद इलाज के दौरान शनिवार देर रात मौत हो गई थी। इससे नाराज स्वजन और ग्रामीणों ने रविवार को खजनी–सिकरीगंज मार्ग को एक घंटे जाम कर दिया था। इस मामले में बांसगांव थाना पुलिस ने सोमवार की देर शाम नौ नामजद और 25 अज्ञात पर केस दर्ज किया।

    छह नवंबर को मारपीट में घायल सुरेंद्र की मौत लखनऊ ले जाते समय हुई थी। स्वजन प्रदर्शन करते हुए उच्चाधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे। जबकि पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती रही। अंत में मौके पर पहुंचे सीओ बांसगांव ने सुरेंद्र की पत्नी संगीता देवी की तहरीर पर परशुराम यादव, मुन्नी देवी, गीता देवी समेत अन्य के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया।

    इसके बाद स्वजन और ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया और शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए चले गए। इस घटना के बाद हरनहीं चौकी प्रभारी सर्वेश कुमार सिंह की तहरीर पर मार्ग जाम कर हंगामा करने वाले आलोक, संगीता, विरेंद्र, सीयाराम, मोनू, सोनू, निरहु, झिनकोला, अजीत यादव और 25 अज्ञात पर दंगा फैलाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और आवागमन रोकने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।