गोरखपुर में शव रखकर सड़क जाम करना पड़ा भारी, अब 9 नामजद समेत 34 पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सैरो बनटोला निवासी 55 वर्षीय सुरेंद्र यादव की छह नवंबर को हुई मारपीट के बाद इलाज के दौरान शनिवार देर रात मौत हो गई थी। इससे नाराज स्वजन और ग्रामीणों ने रविवार को खजनी–सिकरीगंज मार्ग को एक घंटे जाम कर दिया था। इस मामले में बांसगांव थाना पुलिस ने सोमवार की देर शाम नौ नामजद और 25 अज्ञात पर केस दर्ज किया।

छह नवंबर को मारपीट में घायल सुरेंद्र की मौत लखनऊ ले जाते समय हुई थी। स्वजन प्रदर्शन करते हुए उच्चाधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे। जबकि पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती रही। अंत में मौके पर पहुंचे सीओ बांसगांव ने सुरेंद्र की पत्नी संगीता देवी की तहरीर पर परशुराम यादव, मुन्नी देवी, गीता देवी समेत अन्य के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया।