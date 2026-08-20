गोरखपुर में कार की चपेट में आईं दोनों बहनों की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने चालक को दबोचा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कार की चपेट में आई दोनों बहनों की इलाज के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद पिता रामाज्ञा निषाद ने थाने में तहरीर दी थी। गुलरिहा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर सीसी कैमरे के फुटेज से कार की पहचान की। इसके बाद चालक को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

बरगदही गांव के केवटान टोला निवासी रामाज्ञा निषाद की बेटियां उषा और तीजा शनिवार दोपहर करीब एक बजे खेत से घर लौट रही थीं। एक्सीलेंस एकेडमी स्कूल के सामने फोरलेन पार करते समय गोरखपुर से महराजगंज की ओर जा रही तेज रफ्तार सफेद रंग की कार ने दोनों को टक्कर मार दी।