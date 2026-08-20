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गोरखपुर में कार की चपेट में आईं दोनों बहनों की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने चालक को दबोचा

By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
Updated: Thu, 20 Aug 2026 11:57 AM (IST)

गोरखपुर में कार की चपेट में आईं दो बहनों उषा और तीजा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से फरार कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. गोरखपुर में कार की चपेट में आईं दोनों बहनों की मौत।

  2. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से फरार चालक को पकड़ा।

  3. गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, विधिक कार्रवाई जारी।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कार की चपेट में आई दोनों बहनों की इलाज के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद पिता रामाज्ञा निषाद ने थाने में तहरीर दी थी। गुलरिहा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर सीसी कैमरे के फुटेज से कार की पहचान की। इसके बाद चालक को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

बरगदही गांव के केवटान टोला निवासी रामाज्ञा निषाद की बेटियां उषा और तीजा शनिवार दोपहर करीब एक बजे खेत से घर लौट रही थीं। एक्सीलेंस एकेडमी स्कूल के सामने फोरलेन पार करते समय गोरखपुर से महराजगंज की ओर जा रही तेज रफ्तार सफेद रंग की कार ने दोनों को टक्कर मार दी।

हादसे में दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बहनों को एंबुलेंस से मेडिकल कालेज भेजा, जहां उनका उपचार चल रहा था। रविवार दोपहर इलाज के दौरान तीजा की मौत हो गई।

इसके बाद बुधवार को उषा ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पीता की तहरीर पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगालकर कार की पहचान की।

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इसके आधार पर चालक को गिरफ्तार कर वाहन कब्जे में ले लिया गया। प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल ने बताया कि सीसी कैमरे के फुटेज के आधार पर कार और चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।