Gorakhpur Accident: रामगढ़ताल के रेलिंग‑पोल से टकराई कार, बाल-बाल टला बड़ा हादसा
गोरखपुर में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया जब एक कार रामगढ़ताल के पास रेलिंग और पोल से टकरा गई। कार नौकायन से बुद्धागेट की ओर जा रही थी तभी ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। तेज रफ्तार के कारण कार 100 मीटर दूर जाकर रुकी। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी बलरामपुर में तैनात एक जज के मित्र चला रहे थे, जो शादी से लौट रहे थे।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर में बुधवार सुबह एक बड़ाहादसा टल गया। यहां बुधवार की सुबह लगभग 4 बजे, यूपी 32 PE 2438 की कार नौकायन से बुद्धागेट की ओर जा रही थी। निर्माणाधीन होटल ताज के पास ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार रेलिंग से टकराकर एक पोल से भीड़ गई।
कार की रफ्तार तेज होने की वजह से लगभग 100 मीटर आगे जाकर रुकी। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। बताया गया कि गाड़ी बलरामपुर में तैनात एक जज के मित्र चला रहे थे, जो देर रात शादी समारोह से लौट रहे थे।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।