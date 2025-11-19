Gorakhpur Accident: रामगढ़ताल के रेलिंग‑पोल से टकराई कार, बाल-बाल टला बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर में बुधवार सुबह एक बड़ाहादसा टल गया। यहां बुधवार की सुबह लगभग 4 बजे, यूपी 32 PE 2438 की कार नौकायन से बुद्धागेट की ओर जा रही थी। निर्माणाधीन होटल ताज के पास ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार रेलिंग से टकराकर एक पोल से भीड़ गई।

कार की रफ्तार तेज होने की वजह से लगभग 100 मीटर आगे जाकर रुकी। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। बताया गया कि गाड़ी बलरामपुर में तैनात एक जज के मित्र चला रहे थे, जो देर रात शादी समारोह से लौट रहे थे।