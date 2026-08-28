31 अगस्त से 3 सितंबर तक कैंसिल रहेंगी नरकटियागंज पैसेंजर समेत 13 ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट
गोरखपुर कैंट से उनौला तक डबल रेल लाइन के कार्य के कारण 31 अगस्त से 3 सितंबर तक नॉन-इंटरलॉकिंग होगी।
HighLights
गोरखपुर कैंट-उनौला डबल रेल लाइन का कार्य पूरा।
31 अगस्त से 3 सितंबर तक नॉन-इंटरलॉकिंग।
13 पैसेंजर ट्रेनें रद्द, कई के मार्ग बदले।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर कैंट से उनौला तक (7.64 किमी) डबल रेल लाइन (दोहरीकरण) का कार्य पूरा हो चुका है। 31 अगस्त से तीन सितंबर तक डबल रेल लाइन की नानइंटरलॉकिंग होगी।
इस दौरान विभिन्न तिथियों में गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज समेत 13 पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहेंगी। 13 ट्रेनें मार्ग बदलकर चलायी जाएंगी। 15 रास्ते में रुककर चलेंगी। कई ट्रेनें विलंबित होंगी। पांच रास्ते में नियंत्रित होकर चलेंगी। नानइंटरलाकिंग के बाद ट्रेनों का संचालन सामान्य हो जाएगा। गोरखपुर से पिपराइच तक ट्रैक क्षमता बढ़ जाएगी।
निरस्त रहने वाली ट्रेनें
- 31 अगस्त से 03 सितम्बर तक 55095 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट पैसेंजर।
- 31 अगस्त से 04 सितम्बर तक 55036 गोरखपुर कैंट-सीवान सवारी गाड़ी।
- 31 अगस्त से 04 सितम्बर तक 55035 सीवान-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी।
- 01, 02 एवं 03 सितम्बर को 55055 छपरा-नकहा जंगल सवारी गाड़ी।
- 01, 02 एवं 03 सितम्बर को 55056 गोरखपुर-छपरा सवारी गाड़ी।
- 01 से 04 सितम्बर तक 55097 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी।
- 31 अगस्त से 03 सितम्बर तक 55098 गोरखपुर कैंट- नरकटियागंज सवारी गाड़ी।
- 03 सितम्बर को 65115/65116 भटनी-अयोध्या धाम जं.-भटनी मेमू गाड़ी।
- 03 सितम्बर को चलने वाली 75105 थावे-नकहा जंगल डेमू गाड़ी निरस्त।
मार्ग बदलकर चलने वाली प्रमुख ट्रेनें
|गाड़ी संख्या
|ट्रेन का नाम
|यात्रा की तारीख
|परिवर्तित (नया) मार्ग
|15212
|अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस
|01 एवं 02 सितंबर
|रोज़ा - लखनऊ - बाराबंकी - अयोध्या कैंट - वाराणसी जंक्शन - छपरा ग्रामीण - मुजफ्फरपुर
|14674
|अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस
|01 सितंबर
|बाराबंकी - अयोध्या कैंट - वाराणसी जंक्शन - वाराणसी सिटी - मऊ - भटनी
|14673
|जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस
|02 एवं 03 सितंबर
|भटनी - मऊ - वाराणसी जंक्शन - अयोध्या कैंट - बाराबंकी
|13019
|हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस
|02 सितंबर
|छपरा - वाराणसी जंक्शन - अयोध्या कैंट - बाराबंकी
|13020
|काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस
|01 सितंबर
|बाराबंकी - अयोध्या कैंट - वाराणसी जंक्शन - वाराणसी सिटी - मऊ - भटनी
|15565
|ललितग्राम-नई दिल्ली एक्सप्रेस
|03 सितंबर
|छपरा - वाराणसी जंक्शन - अयोध्या कैंट - बाराबंकी
|15707
|कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस
|01 एवं 02 सितंबर
|छपरा - औंड़िहार - जौनपुर - अयोध्या कैंट - बाराबंकी
|12565
|दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस
|03 सितंबर
|छपरा - वाराणसी जंक्शन - बनारस - प्रयागराज जंक्शन - कानपुर सेंट्रल
|15904
|चण्डीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
|02 सितंबर
|लखनऊ (उत्तर रेलवे) - सुलतानपुर - वाराणसी जंक्शन - छपरा
विलंब से चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें
|तिथि
|गाड़ी संख्या एवं नाम
|प्रस्थान/प्रारंभिक स्टेशन स्थिति
|पुनर्निर्धारण (रीशेड्यूल) का समय
|31 अगस्त से 02 सितम्बर
|55040 बढ़नी-नरकटियागंज सवारी गाड़ी
|बढ़नी से
|04 घंटे की देरी से चलेगा
|03 सितम्बर
|55040 बढ़नी-नरकटियागंज सवारी गाड़ी
|बढ़नी से
|07 घंटे की देरी से चलेगा
|03 सितम्बर
|55048 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी
|गोरखपुर कैंट के बजाय गोरखपुर जंक्शन से
|02 घंटे की देरी से चलेगा
|02 एवं 03 सितम्बर
|55096 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी
|गोरखपुर कैंट के बजाय गोरखपुर जंक्शन से
|01 घंटे की देरी से चलेगा
रास्ते में रुककर चलने वाली कुछ ट्रेनें
|ट्रेन संख्या
|ट्रेन का नाम
|पूर्व निर्धारित स्टेशन (जहाँ से/तक चलनी थी)
|नया स्टेशन (जहाँ से चलेगी/समाप्त होगी)
|प्रभावित अवधि
|15130
|वाराणसी सिटी - गोरखपुर कैंट एक्सप्रेस
|गोरखपुर कैंट
|भटनी (यहाँ यात्रा समाप्त होगी)
|01 से 03 सितम्बर
|15129
|गोरखपुर कैंट - वाराणसी सिटी एक्सप्रेस
|गोरखपुर कैंट
|भटनी (यहाँ से प्रस्थान करेगी)
|01 से 03 सितम्बर
|55042
|गोरखपुर कैंट - सीवान सवारी गाड़ी
|गोरखपुर कैंट
|भटनी (यहाँ से प्रस्थान करेगी)
|01 से 03 सितम्बर
|55041
|सीवान - गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी
|गोरखपुर कैंट
|भटनी (यहाँ यात्रा समाप्त होगी)
|01 से 03 सितम्बर
|55048
|गोरखपुर कैंट - नरकटियागंज सवारी गाड़ी
|गोरखपुर कैंट
|गोरखपुर जंक्शन (यहाँ से प्रस्थान करेगी)
|31 अगस्त से 02 सितम्बर
|55047
|नरकटियागंज - गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी
|गोरखपुर कैंट
|गोरखपुर जंक्शन (यहाँ यात्रा समाप्त होगी)
|01 एवं 02 सितम्बर
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