31 अगस्त से 3 सितंबर तक कैंसिल रहेंगी नरकटियागंज पैसेंजर समेत 13 ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर कैंट से उनौला तक (7.64 किमी) डबल रेल लाइन (दोहरीकरण) का कार्य पूरा हो चुका है। 31 अगस्त से तीन सितंबर तक डबल रेल लाइन की नानइंटरलॉकिंग होगी।

इस दौरान विभिन्न तिथियों में गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज समेत 13 पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहेंगी। 13 ट्रेनें मार्ग बदलकर चलायी जाएंगी। 15 रास्ते में रुककर चलेंगी। कई ट्रेनें विलंबित होंगी। पांच रास्ते में नियंत्रित होकर चलेंगी। नानइंटरलाकिंग के बाद ट्रेनों का संचालन सामान्य हो जाएगा। गोरखपुर से पिपराइच तक ट्रैक क्षमता बढ़ जाएगी।