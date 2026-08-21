गोरखपुर में भीषण हादसा: ट्रालर में पीछे से घुसी रोडवेज बस, चालक की मौत और 14 यात्री घायल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर: वाराणसी से गोरखपुर आ रही रोडवेज की बस गुरुवार रात करीब 11:30 बजे गीडा क्षेत्र के बाघागाड़ा के पास आगे चल रहे ट्रालर में पीछे से घुस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया।

हादसे में वाराणसी के रहने बस चालक की मौत हो गई, जबकि 14 यात्री घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। डीएम दीपक मीणा और एसएसपी डा. कौस्तुभ ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य का जायजा लिया।

पुलिस के अनुसार, ट्रालर आगे चल रहा था। पीछे से आ रही रोडवेज बस अचानक जा घुसी। टक्कर के बाद चालक केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बसहुपुर, सेवापुरी, वाराणसी का रहने वाला दयाशंकर यादव उसमें फंस गए। आसपास के लोगों और पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया। चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

हादसे में घायल अरविंद कुमार गुप्ता पुत्र स्व. विंध्याचल प्रसाद गुप्ता निवासी भीअटा, बांसगांव, गोरखपुर, ज्ञानवती देवी पत्नी राममोहन निवासी लडुआ महुआ, बखिरा, संतकबीरनगर, अन्नू पुत्री विश्वनाथ निवासी पादरी बाजार, शाहपुर, गोरखपुर, राकेश यादव पुत्र स्व. केदार लाल यादव निवासी चंदवक, जौनपुर, रागिनी मिश्रा पुत्री अनिल मिश्रा, राकेश गुप्ता पुत्र स्व. गिरिजा प्रसाद गुप्ता निवासी कौड़ीराम, बांसगांव, गोरखपुर को अस्पताल भेजा गया।

बस में सवार सुमन मिश्रा पुत्री हनुमान मिश्रा निवासी जेल रोड, शाहपुर, गोरखपुर, अमरजीत प्रसाद पुत्र श्री रामसमुझ निवासी उचेर, गोरखपुर, हुमायूं हाशमी पुत्र जियाउल हक निवासी तुर्कमानपुर, राजघाट, गोरखपुर, मो. रफी पुत्र मो. जैफी निवासी बसंतपुर, राजघाट, गोरखपुर, मो. इमरान पुत्र मो. रफी निवासी बसंतपुर, राजघाट, गोरखपुर, सुरेश गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता निवासी मझनगांवा, गगहा, गोरखपुर, संदीप कुमार पुत्र लालचंद प्रसाद निवासी भरसी बुजुर्ग, गोला, गोरखपुर और सुंदरी पुत्री मोहन निवासी बागनगर, बखिरा, संतकबीरनगर भी घायल हुए हैं।