गोरखपुर में 10000 घूस लेते पकड़ा गया जेडी ऑफिस का बाबू, अर्जित अवकाश के बदले रि. शिक्षिका को मिलने थे 15 लाख रुपये
गोरखपुर में एंटी करप्शन टीम ने संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के पटल सहायक शाहनवाज आलम को 10 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
HighLights
जेडी कार्यालय के पटल सहायक शाहनवाज आलम गिरफ्तार।
सेवानिवृत्त शिक्षिका के ईएल भुगतान हेतु मांगी घूस।
एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार रुपये के साथ पकड़ा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) कार्यालय में बुधवार को एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार रुपये घूस लेते पटल सहायक शहनवाज आलम को गिरफ्तार कर लिया। उसने सेवानिवृत्त महिला शिक्षिका के 300 दिनों के अर्जित अवकाश (ईएल) के नकदीकरण का भुगतान कराने के एवज में रकम मांगी थी। कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग के कार्यालयों में अफरातफरी मच गई।
रामगढ़ताल क्षेत्र की गौतम विहार कालोनी निवासी दिव्यांशु पांडेय ने 14 अगस्त को एंटी करप्शन थाने के प्रभारी को शिकायत दी थी। बताया कि उनकी मां सरोज दूबे कुशीनगर के राजकीय कन्या इंटर कालेज हाटा में प्रवक्ता और प्रभारी प्रधानाध्यापक पद से 31 मार्च, 2026 को सेवानिवृत्त हुई हैं। उनका जीपीएफ और पेंशन समेत अन्य देयकों का भुगतान हो चुका है, लेकिन 300 दिनों के ईएल नकदीकरण का करीब 15 लाख रुपये भुगतान लंबित है।
शिकायतकर्ता के अनुसार भुगतान की पत्रावली संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में पटल सहायक शहनवाज आलम के पास लंबित थी। पत्रावली आगे बढ़ाने और भुगतान कराने के लिए उसने 10 हजार रुपये की मांग की। एंटी करप्शन थाना प्रभारी संतोष कुमार दीक्षित ने बताया कि शिकायत की गोपनीय जांच कराई गई।
आरोप सही पाए जाने के बाद बुधवार को ट्रैप की कार्रवाई की गई। टीम दोपहर 1:19 बजे जेडी कार्यालय पहुंची और कुशीनगर के चौरा खास, बेलवा खुर्द निवासी शहनवाज आलम को सेवानिवृत्त शिक्षिका से 10 हजार रुपये लेते रंगे हाथ पकड़ लिया।
गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपित को कैंट थाने ले गई, जहां एंटी करप्शन टीम की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई। उधर, कार्रवाई की सूचना मिलते ही जेडी कार्यालय के साथ ही डीआईओएस और बीएसए कार्यालयों में भी चर्चा शुरू हो गई।
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हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास
गोरखपुर। डेढ़ साल के बच्चे की हत्या का मामला सिद्ध पाए जाने पर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने बांसगांव थाना क्षेत्र के भैंसारानी निवासी अभियुक्त रंजीत उर्फ मास्टर को आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।