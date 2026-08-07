गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी निजी एंबुलेंस, नशे में था चालक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज के 500 बेड बाल सेवा संस्थान में बुधवार रात एक निजी एंबुलेंस मरीज छोड़कर लौटते समय अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे एंबुलेंस से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार कराया, जिसके बाद वह घर चला गया।

आरोप है कि चालक नशे में था। सरकार हास्पिटल, गुलरिहा के नाम से पंजीकृत एंबुलेंस देर रात एक मरीज को लेकर बाल सेवा संस्थान पहुंची थी। मरीज को उतारने के बाद चालक पोर्टिको से नीचे उतर रहा था। इसी दौरान गियर बदलते समय उसने बैक गियर लगा दिया, जिससे एंबुलेंस पीछे की ओर चलने लगी और रेलिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे जा गिरी।