गोरखपुर में 80 पार मतदाताओं का घर-घर सत्यापन, चुनाव आयोग की विशेष तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम तेज कर दिया है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के बाद अब 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं का घर-घर सत्यापन कराया जा रहा है। बीएलओ बुजुर्ग मतदाताओं से मिलकर उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी जुटा रहे हैं।

जिले की नौ विधानसभा सीटों पर 80 वर्ष से अधिक आयु के 54,909 मतदाता दर्ज हैं। सत्यापन के दौरान बीएलओ यह जानकारी भी ले रहे हैं कि संबंधित बुजुर्ग मतदान केंद्र तक पहुंचकर वोट डालने की स्थिति में हैं या नहीं। इसके आधार पर मतदान के दौरान उनकी जरूरत के मुताबिक विशेष व्यवस्था की तैयारी की जाएगी।

सत्यापन में मृत पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए उनके परिजनों से फार्म-7 भरवाया जा रहा है। वहीं, मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने वाले पात्र लोगों से फार्म-6 भरवाया जा रहा है। नाम, पता या अन्य विवरण में त्रुटि होने पर फार्म-8 के जरिए संशोधन कराया जा रहा है।

जिले में 27,109 दिव्यांग मतदाता भी चिह्नित हैं। निर्वाचन विभाग इन मतदाताओं की जरूरत के अनुसार मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है।

वर्तमान में जिले में कुल 32,61,138 मतदाता हैं। इनमें 17,81,095 पुरुष, 14,69,852 महिलाएं और 191 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं।