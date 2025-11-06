गोरखपुर में बंधू सिंह पार्किंग 30 दिसंबर तक पूरा करें, 31 को CM योगी कर सकते हैं लोकार्पण
गोरखपुर के नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने शहर में चल रहे निर्माण कार्यों को दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। बंधू सिंह मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना को प्राथमिकता दी गई है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर जोनल कार्यालय और लाल दिग्गी पार्क के सौंदर्यीकरण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। म्यूजियम का कार्य भी समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को दिसंबर तक सभी प्रमुख कार्यों को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री के संभावित लोकार्पण कार्यक्रमों को देखते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बुधवार को नगर आयुक्त शहर के विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बंधू सिंह स्थित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना नगर निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने सीएंडडीएस परियोजना प्रबंधक को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस दौरान नगर आयुक्त ने उन्हें 30 दिसंबर तक निर्माण कार्य हर हाल में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए, ताकि 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण कराया जा सके। यह परियोजना शहर में पार्किंग की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
टाउन हाल और ट्रांसपोर्ट नगर की प्रगति भी धीमी
समीक्षा बैठक के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जोनल कार्यालय और नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे को-वर्किंग एवं कमर्शियल कांप्लेक्स की प्रगति भी संतोषजनक नहीं मिली। जोनल कार्यालय के लिए सीएंडडीएस यूनिट 14 और 42 के परियोजना प्रबंधकों को निर्देश दिए गए कि वे श्रम शक्ति बढ़ाकर समय-सीमा के भीतर काम पूरा करें। को-वर्किंग कांप्लेक्स की धीमी प्रगति पर मुख्य अभियंता और अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया कि वे प्रतिदिन कार्यों का स्वयं निरीक्षण करें और प्रगति रिपोर्ट सुनिश्चित करें।
लाल दिग्गी पार्क सुंदरीकरण और म्यूजियम पर भी निर्देश
सीएंडडीएस यूनिट 42 द्वारा कराए जा रहे लाल दिग्गी पार्क के सुंदरीकरण कार्य की धीमी गति पर परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक श्रम शक्ति लगाकर कार्य समय से पूरा करें। साथ ही, नगर निगम के अभियंताओं को पार्क से निकलने वाले पुराने झूलों और ओपन जिम उपकरणों को अन्य पार्कों में स्थानांतरित करने और उनका विधिवत रिकार्ड रखने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान नगर आयुक्त ने पुराने सदन भवन में बन रहे म्यूजियम में सामग्री और आर्टिकल रखने के लिए अपर नगर आयुक्त तृतीय को नोडल अधिकारी नामित किया गया। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि म्यूजियम का कार्य भी दिसंबर तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बैठक में अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता और सीएंडडीएस के अभियंता उपस्थित रहे।
