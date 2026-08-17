Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गोरखपुर में छात्र ने किया सुसाइड, पंखे से लटकता मिला शव

By Satish Kr. Pandey Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Mon, 17 Aug 2026 03:33 PM (IST)

गोरखपुर के दाउदपुर में बीए-एलएलबी के 21 वर्षीय छात्र कुमार साहनी ने अपने कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। कैंट पुलिस मामले की जांच कर रही है और छात्र के मोबाइल व अन्य सामान की पड़ताल कर रही है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. गोरखपुर के दाउदपुर में छात्र ने की आत्महत्या।

  2. 21 वर्षीय बीए-एलएलबी छात्र का शव फंदे से मिला।

  3. पुलिस आत्महत्या के कारणों की गहन जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दाउदपुर में शुक्रवार शाम बीए-एलएलबी के छात्र ने कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। उसका शव पंखे के सहारे लटका मिला। कैंट पुलिस ने घटना की जानकारी परिवार को दी। छात्र ने आत्महत्या क्यों की पुलिस इसकी जांच कर रही है। गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर एक के केवटहिया टोला निवासी 21 वर्षीय कुमार साहनी दाउदपुर में रहकर बीए-एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था।

शुक्रवार शाम करीब चार बजे वह कमरे में था। कुछ देर बाद उसके फंदे से लटकने की जानकारी आसपास के लोगों ने कैंट थाना पुलिस को दी। कुमार दो भाइयों में बड़ा था। उसके पिता रमणी साहनी बेंगलुरु में पेंट-पालिश का काम करते हैं।

बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। पुलिस छात्र के मोबाइल फोन और कमरे से मिले अन्य सामान की जांच कर रही है।

यह भी पढ़ें- गोरखपुर में सुरक्षा का नया नेटवर्क, शहर में खुलेंगी 6 नई पुलिस चौकियां; बढ़ेगी गश्त और निगरानी