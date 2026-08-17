गोरखपुर में छात्र ने किया सुसाइड, पंखे से लटकता मिला शव

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दाउदपुर में शुक्रवार शाम बीए-एलएलबी के छात्र ने कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। उसका शव पंखे के सहारे लटका मिला। कैंट पुलिस ने घटना की जानकारी परिवार को दी। छात्र ने आत्महत्या क्यों की पुलिस इसकी जांच कर रही है। गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर एक के केवटहिया टोला निवासी 21 वर्षीय कुमार साहनी दाउदपुर में रहकर बीए-एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था।

शुक्रवार शाम करीब चार बजे वह कमरे में था। कुछ देर बाद उसके फंदे से लटकने की जानकारी आसपास के लोगों ने कैंट थाना पुलिस को दी। कुमार दो भाइयों में बड़ा था। उसके पिता रमणी साहनी बेंगलुरु में पेंट-पालिश का काम करते हैं।