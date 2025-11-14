Gorakhpur News: बरामदे में सो रहे ऑटो चालक को मारी गोली, हालत गंभीर; लखनऊ रेफर
गोरखपुर के शिवपुर गांव में एक ऑटो चालक धर्मराज साहनी को अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी, जब वह अपने बरामदे में सो रहे थे। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मान रही है कि हमलावर पीड़ित की दिनचर्या से परिचित था। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बरामदे में सो रहे ऑटो चालक धर्मराज साहनी (52) को गुरुवार की देर रात अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। अचानक चली गोली की आवाज से पूरा शिवपुर गांव सनसनी से भर गया। चीख-पुकार सुनकर परिवार के लोग बाहर निकले तो धर्मराज खून से लथपथ पड़े थे। उन्हें तुरंत बीआरडी मेडिकल कालेज ले जाया गया, हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। सिकरीगंज थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
धर्मराज रोजाना की तरह ऑटो चलाकर रात में लौटे। भोजन करने के बाद बरामदे में ही सो गए थे। रात करीब एक बजे हमलावर ने नजदीक से निशाना बनाकर पीठ में गोली मारी और अंधेरे में फरार हो गया। सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम के साथ सिकरीगंज थाना पुलिस और एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी मौके पर पहुंच गए।
टीम ने बरामदे, फर्श, खाट और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की। पुलिस ने प्राथमिक पड़ताल में अंदेशा जताया है कि आरोपी धर्मराज की दिनचर्या और सोने की जगह पहले से जानता था। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। परिवार ने किसी भी तरह की दुश्मनी से साफ इनकार किया है, लेकिन पुलिस इस पहलू की भी गहराई से जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।