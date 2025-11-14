Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gorakhpur News: बरामदे में सो रहे ऑटो चालक को मारी गोली, हालत गंभीर; लखनऊ रेफर

    By Satish PandeyEdited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:00 PM (IST)

    गोरखपुर के शिवपुर गांव में एक ऑटो चालक धर्मराज साहनी को अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी, जब वह अपने बरामदे में सो रहे थे। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मान रही है कि हमलावर पीड़ित की दिनचर्या से परिचित था। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जांच करती फोरेंसिक टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बरामदे में सो रहे ऑटो चालक धर्मराज साहनी (52) को गुरुवार की देर रात अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। अचानक चली गोली की आवाज से पूरा शिवपुर गांव सनसनी से भर गया। चीख-पुकार सुनकर परिवार के लोग बाहर निकले तो धर्मराज खून से लथपथ पड़े थे। उन्हें तुरंत बीआरडी मेडिकल कालेज ले जाया गया, हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। सिकरीगंज थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धर्मराज रोजाना की तरह ऑटो चलाकर रात में लौटे। भोजन करने के बाद बरामदे में ही सो गए थे। रात करीब एक बजे हमलावर ने नजदीक से निशाना बनाकर पीठ में गोली मारी और अंधेरे में फरार हो गया। सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम के साथ सिकरीगंज थाना पुलिस और एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी मौके पर पहुंच गए।

    टीम ने बरामदे, फर्श, खाट और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की। पुलिस ने प्राथमिक पड़ताल में अंदेशा जताया है कि आरोपी धर्मराज की दिनचर्या और सोने की जगह पहले से जानता था। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। परिवार ने किसी भी तरह की दुश्मनी से साफ इनकार किया है, लेकिन पुलिस इस पहलू की भी गहराई से जांच कर रही है।