Gorakhpur News: बरामदे में सो रहे ऑटो चालक को मारी गोली, हालत गंभीर; लखनऊ रेफर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बरामदे में सो रहे ऑटो चालक धर्मराज साहनी (52) को गुरुवार की देर रात अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। अचानक चली गोली की आवाज से पूरा शिवपुर गांव सनसनी से भर गया। चीख-पुकार सुनकर परिवार के लोग बाहर निकले तो धर्मराज खून से लथपथ पड़े थे। उन्हें तुरंत बीआरडी मेडिकल कालेज ले जाया गया, हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। सिकरीगंज थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

धर्मराज रोजाना की तरह ऑटो चलाकर रात में लौटे। भोजन करने के बाद बरामदे में ही सो गए थे। रात करीब एक बजे हमलावर ने नजदीक से निशाना बनाकर पीठ में गोली मारी और अंधेरे में फरार हो गया। सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम के साथ सिकरीगंज थाना पुलिस और एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी मौके पर पहुंच गए।