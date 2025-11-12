Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में कबाड़ से तैयार कलाकृतियां बनीं आकर्षण का केंद्र, नगर निगम की पहल ने बदली शहर की सूरत

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:47 PM (IST)

    गोरखपुर नगर निगम ने शहर को सुंदर बनाने के लिए एक अनूठी पहल की है। कबाड़ से कलाकृतियाँ बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई हैं। इस परियोजना का उद्देश्य यह संदेश देना है कि कचरा केवल समस्या नहीं, बल्कि रचनात्मकता का स्रोत भी हो सकता है। इन कलाकृतियों ने शहर के सौंदर्यीकरण में योगदान दिया है और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जिलाधिकारी आवास के सामने कबाड़ से तैयार की गईं कलाकृति। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कभी बेकार समझी जाने वाली अनुपयोगी वस्तुएं, जैसे पुराने टायर, धातु के स्क्रैप, और प्लास्टिक के सामान, अब मूर्तिकला के अद्भुत नमूनों में परिवर्तित हो चुकी हैं। नगर निगम के द्वारा बनाई गईं ये कलाकृतियां न सिर्फ कलात्मक रूप से सुंदर हैं, बल्कि पर्यावरणीय जागरूकता का एक सशक्त संदेश भी दे रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर के प्रमुख मार्गों के किनारे और फुटपाथों पर स्थापित ये स्थापत्य कलाकृतियां राहगीरों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेती हैं। ‘वेस्ट टू वंडर’ योजना के तहत नगर निगम द्वारा कबाड़ से बनाई गई कलाकृतियों ने शहर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। प्रदर्शित की गई कलाकृतियों में विविधता देखते ही बनती है। जिलाधिकारी आवास के सामने पुराने टिन को नया जीवन देते हुए उनसे गढ़ी गई मानव आकृतियां जीवंत प्रतीत होती हैं।

    इसी तरह, कार्मल रोड पर बेकार पड़े टायरों को रंग-बिरंगे और आकर्षक रूपों में ढालकर बनाई गई कलाकृतियां भी मन मोह रही हैं। इसी तरह नगर निगम परिसर में भी टायरों से बनी कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। सड़क किनारे और फुटपाथों पर स्थापित की गई ये अनूठी रचनाएं राहगीरों को रुकने और इन्हें निहारने पर मजबूर कर रही हैं।

    शहर के लोगों ने निगम के इस प्रयास की जमकर सराहना की है। बेतियाहाता के संजय सिंह, रुस्तमपुर के अशोक अग्रहरि ने कहा कि यह एक बेहतरीन पहल है। पहले जहां गंदगी का अंबार होता था, वहां अब कला का प्रदर्शन हो रहा है। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बेकार चीजों से भी इतनी खूबसूरत चीजें बनाई जा सकती हैं।

    इस परियोजना से यह संदेश भी जा रहा है कि कचरा सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि रचनात्मकता का एक स्रोत हो सकता है। इन कलाकृतियों ने न केवल शहर के सौंदर्यीकरण में योगदान दिया है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी प्रसारित किया है, जो सभी को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है।

    -

    -दुर्गेश मिश्रा, अपर नगर आयुक्त।