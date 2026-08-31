गोरखपुर में आर्किटेक्ट सुनील शर्मा लापता, परिवार को अनहोनी की आशंका

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शाहपुर के कृष्णानगर निवासी आर्किटेक्ट सुनील शर्मा (40) 29 अगस्त को घर से ‘अभी लौटता हूं’ कहकर निकले, लेकिन वापस नहीं आए। गुलाबी टीशर्ट, फार्मल पैंट, हवाई चप्पल और पीठ पर बैग था। बाइक और मोबाइल घर पर छोड़ गए थे। सीसीटीवी में वह पैदल जाते दिखे हैं।

पिता ज्ञानेंद्र शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने 30 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया। मोबाइल घर पर होने से तलाश में चुनौती है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। यह भी पढ़ें- गोरखपुर में खेलते बच्चों को मैजिक ने कुचला...एक की मौत, दूसरा गंभीर नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।