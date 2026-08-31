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गोरखपुर में आर्किटेक्ट सुनील शर्मा लापता, परिवार को अनहोनी की आशंका

By Satish Kr. Pandey Edited By: Vivek Shukla
Updated: Mon, 31 Aug 2026 03:44 PM (IST)

गोरखपुर के शाहपुर निवासी आर्किटेक्ट सुनील शर्मा 29 अगस्त को घर से 'अभी लौटता हूं' कहकर निकले, पर वापस नहीं ...और पढ़ें

आर्किटेक्ट सुनील शर्मा की फाइल फोटो।

आर्किटेक्ट सुनील शर्मा की फाइल फोटो।

HighLights

  1. आर्किटेक्ट सुनील शर्मा 29 अगस्त से घर से लापता।

  2. मोबाइल घर पर छोड़ा, सीसीटीवी में पैदल दिखे।

  3. परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई, पुलिस जांच जारी।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शाहपुर के कृष्णानगर निवासी आर्किटेक्ट सुनील शर्मा (40) 29 अगस्त को घर से ‘अभी लौटता हूं’ कहकर निकले, लेकिन वापस नहीं आए। गुलाबी टीशर्ट, फार्मल पैंट, हवाई चप्पल और पीठ पर बैग था। बाइक और मोबाइल घर पर छोड़ गए थे। सीसीटीवी में वह पैदल जाते दिखे हैं।

पिता ज्ञानेंद्र शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने 30 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया। मोबाइल घर पर होने से तलाश में चुनौती है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है।

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