27 अगस्त से गोरखपुर-दिल्ली और 28 अगस्त से मुंबई के लिए चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, देखें रूट और टाइमिंग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिल्ली और मुंबई आवागमन करने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 27 अगस्त से गोरखपुर से दिल्ली के बीच पहली सुविधा संपन्न अमृत भारत ट्रेन का नियमित संचालन आरंभ हो जाएगा।

पहले से चल रही 05057/05058 नंबर की गोरखपुर-दिल्ली-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन की जगह अमृत भारत संचालित की जाएगी। नई अमृत भारत ट्रेन गोरखपुर से दिल्ली के बीच 15095/15096 नंबर से चलेगी।

इसके अलावा 28 अगस्त से गोरखपुर से बांद्रा के बीच अमृत भारत का संचालन आरंभ हो जाएगा। पहले से चल रही 05053/05054 नंबर की गोरखपुर-बान्द्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन की जगह अब 15085/15086 नंबर की गोरखपुर-बान्द्रा टर्मिनस-गोरखपुर अमृत भारत चलाई जाएगी।

इन ट्रेनों में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 11, शयनयान श्रेणी के 08, पैंट्रीकार समेत कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने इस ट्रेनों के संचालन को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अमृत भारत एक नान एसी एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसमें पेंट्रीकार समेत शयनयान (स्लीपर) और साधारण (जनरल) के कोच लगते हैं।

यह ट्रेन 110 से अधिकतम 130 किमी प्रति घंटे की गति से चल सकती है। अमृत भारत ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, आरामदायक सफर के लिए एयर स्प्रिंग बाडी, रेडियम फ्लोर स्ट्रिप्स, स्वच्छ दिव्यांगजन अनुकूल प्रसाधन, सेफ्टी के लिए फायर डिटेक्शन, टाक बैक यूनिट, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था सहित उन्नत यात्रा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

ऐसे रहेगा शेड्यूल 15095 गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस 27 अगस्त से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गोरखपुर से रात 10:45 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बुढ़वल, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद होते हुए दूसरे दिन दोपहर 12:50 बजे दिल्ली पहुंचेगी।