दिल्ली ब्लास्ट के बाद गोरखपुर एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों के वाहन को नहीं मिलेगा प्रवेश, सुरक्षा बढ़ी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।अब परिसर में किसी भी यात्री वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किसी वाहन को जांच के बाद प्रवेश मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित उड़ान समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे, ताकि कड़ी जांच की प्रक्रिया के कारण किसी को परेशानी न हो। मंगलवार सुबह से ही एयरपोर्ट के मुख्य द्वार, वीआइपी गेट, आगमन व प्रस्थान मार्ग, पार्किंग एरिया, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, चेक-इन हाल, लगेज सेक्शन,प्रतीक्षा कक्ष,सुरक्षा जांच क्षेत्र, आगमन गेट, बैगेज बेल्ट, स्टाफ पार्किंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) भवन, रनवे के किनारे वाले सर्विस रोड, पावर हाउस और पेट्रोल डिपो एरिया में एसएसएफ ने गहन जांच की।