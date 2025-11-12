Language
    दिल्ली ब्लास्ट के बाद गोरखपुर एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों के वाहन को नहीं मिलेगा प्रवेश, सुरक्षा बढ़ी

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:41 AM (IST)

    दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद गोरखपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। यात्रियों के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, केवल विशेष परिस्थितियों में अनुमति मिलेगी। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से उड़ान के समय से पहले पहुंचने की अपील की है ताकि जांच प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो। सुरक्षा बलों द्वारा परिसर में गहन जांच की जा रही है और निगरानी बढ़ाई गई है।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।अब परिसर में किसी भी यात्री वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किसी वाहन को जांच के बाद प्रवेश मिलेगा।

    एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित उड़ान समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे, ताकि कड़ी जांच की प्रक्रिया के कारण किसी को परेशानी न हो।

    मंगलवार सुबह से ही एयरपोर्ट के मुख्य द्वार, वीआइपी गेट, आगमन व प्रस्थान मार्ग, पार्किंग एरिया, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, चेक-इन हाल, लगेज सेक्शन,प्रतीक्षा कक्ष,सुरक्षा जांच क्षेत्र, आगमन गेट, बैगेज बेल्ट, स्टाफ पार्किंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) भवन, रनवे के किनारे वाले सर्विस रोड, पावर हाउस और पेट्रोल डिपो एरिया में एसएसएफ ने गहन जांच की।

    बम निरोधक दस्ते और डाग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने एयरपोर्ट परिसर का कोना-कोना खंगाला। परिसर में मौजूद सभी वाहनों की तलाशी ली गई, वहीं लावारिस वस्तुओं की जांच की गई।एयरपोर्ट निदेशक संजय कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट परिसर के सभी प्रवेशद्वारों पर कड़ी निगरानी की जा रही है।

    मंगलवार को हुई जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।परिसर में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है और हर उड़ान से पहले डिपार्चर हाल और बोर्डिंग गेट पर दोहरी जांच हो रही है। यात्रियों से अपील की है कि वे उड़ान के निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचें।सुरक्षा जांच में कुछ अधिक समय लग सकता है।