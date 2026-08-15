गोरखपुर में स्वतंत्रता दिवस पर AIIMS और BRD मेडिकल कॉलेज में नशे के खिलाफ अलख, शिक्षकों-छात्रों ने ली नशा मुक्ति की शपथ
स्वतंत्रता दिवस पर गोरखपुर के एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया गया। शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया और इसे जनआंदोलन बनाने का प्रण किया।
HighLights
एम्स और बीआरडी में स्वतंत्रता दिवस पर शपथ।
नशे से दूर रहने और जागरूक करने का संकल्प।
नशामुक्त समाज को जनआंदोलन बनाने का आह्वान।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। देश की आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को एम्स और बीआरडी मेडिकल कालेज में नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया गया। दैनिक जागरण के तत्वावधान में चल रहे नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत दोनों चिकित्सा संस्थानों में ध्वजारोहण के बाद शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने नशे से पूरी तरह दूर रहने का संकल्प लिया। साथ ही समाज को नशे की गिरफ्त से मुक्त कराने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रण भी लिया।
एम्स गोरखपुर में कार्यकारी निदेशक डा. विभा दत्ता के नेतृत्व में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। इसके बाद संस्थान के चिकित्सकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने नशे से दूरी बनाए रखने की शपथ ली। उन्होंने संकल्प लिया कि स्वयं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे और अपने परिवार, मित्रों तथा आसपास के लोगों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेंगे।
नशे की आदत ऐसे डालती है प्रभाव
इस दौरान नशे को युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए इससे बचाव को सामाजिक जिम्मेदारी बनाने पर जोर दिया गया। डा. विभा दत्ता ने कहा कि नशे की शुरुआत अक्सर छोटी आदत से होती है, लेकिन धीरे-धीरे यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने लगती है।
तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। ऐसे में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए परिवार, शिक्षण संस्थानों और समाज को मिलकर प्रयास करना होगा। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।
इसी क्रम में बीआरडी मेडिकल कालेज में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान नशे के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। प्राचार्य डा. धर्मेंद्र कुमार समेत बड़ी संख्या में चिकित्सकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया।
उन्होंने कहा कि देश को बाहरी गुलामी से आजादी मिलने के साथ ही समाज को नशे जैसी बुराई से भी मुक्त करना जरूरी है। युवा पीढ़ी को नशे से बचाकर ही स्वस्थ और मजबूत समाज की नींव रखी जा सकती है।
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चिकित्सा संस्थानों में लिए गए इस संकल्प का उद्देश्य केवल शपथ तक सीमित नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ जागरूकता को जनआंदोलन का रूप देना है। इसी संदेश को मजबूती देते हुए नशे से आजादी का संकल्प लेकर चिकित्सकों और विद्यार्थियों ने समाज को स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त बनाने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।