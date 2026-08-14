गोरखपुर में शत्रु संपत्तियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 21 एकड़ भूमि होगी कब्जामुक्त
गोरखपुर प्रशासन 45 शत्रु संपत्तियों को कब्जामुक्त कराने के लिए नए सिरे से सर्वे और पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहा है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर 15 दिन की स ...और पढ़ें
HighLights
गोरखपुर में 45 शत्रु संपत्तियों का सर्वे शुरू।
21.96 एकड़ भूमि को कब्जामुक्त कराने की तैयारी।
गृह मंत्रालय के 15 दिन के निर्देश पर कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर में शत्रु संपत्तियों को कब्जामुक्त कराने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर सर्वे कराने के साथ ही पुराने रिकार्ड और पूर्व में हुई कार्रवाई का विवरण जुटाना शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय के सात अगस्त के निर्देश के बाद जिले में चिह्नित 45 शत्रु संपत्तियों की वर्तमान स्थिति का सत्यापन कराया जा रहा है। केंद्र ने राज्यों को अवैध कब्जे वाली शत्रु संपत्तियों को खाली कराने के लिए 15 दिन की समयसीमा दी है। इनमें छह दिन बीत चुके हैं।
प्रशासनिक रिकार्ड के अनुसार जिले में 45 शत्रु संपत्तियां चिह्नित हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 21.96 एकड़ है। इनमें आवासीय व व्यावसायिक भवन के साथ खाली जमीन भी शामिल है। महानगर के घासीकटरा, इलाहीबाग, निजामपुर, मोहद्दीपुर के अलावा सदर तहसील का नयागांव, तुर्कवलिया, पिपराइच, करमहां बुजुर्ग, बांसगांव और चौरीचौरा तहसील क्षेत्र में ये संपत्तियां हैं।
प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार भटहट क्षेत्र के करमहा बुजुर्ग की सात शत्रु संपत्ति को लेकर मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। महानगर और सदर तहसील क्षेत्र में 18 संपत्तियों के खाली होने और वहां पिलर लगाने के साथ ही प्रशासन का बोर्ड लगा दिए जाने का भी दावा किया जा रहा है। चौरीचौरा में एकड़ आठ एकड़ शत्रु संपत्ति है, जिसका सत्यापन चल रहा है। एक संपत्ति बांसगांव की है।
राजस्व परिषद के निर्देश पर वर्ष 2022 में इन संपत्तियों पर काबिज लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। साथ ही संपत्तियों का नए सिरे से सर्वे कर कब्जे की स्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। खाली जमीन को कब्जामुक्त कर लेने और पक्के निर्माण वाली संपत्तियों में शासन के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की व्यवस्था तय की गई थी।
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अब नए निर्देश के बाद प्रशासन 2022 से संबंधित नोटिस, कब्जे की स्थिति और अब तक हुई कार्रवाई का रिकार्ड एकत्र कर रहा है। संपत्ति-वार अभिलेखों का मिलान कर यह तय किया जा रहा है कि कौन सी संपत्ति अभी कब्जे में है, किन मामलों में नोटिस की कार्रवाई हुई और किन प्रकरणों में न्यायालयी विवाद अथवा अन्य कानूनी अड़चन के कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।
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प्रशासन की ओर से पुराने मामलों को नए सिरे से कार्रवाई के दायरे में लाने की तैयारी है। इससे वर्षों से लंबित शत्रु संपत्तियों के मामलों में अब संपत्ति-वार स्थिति स्पष्ट होने और नियमानुसार कब्जामुक्ति की कार्रवाई आगे बढ़ने की उम्मीद है। केंद्र की 15 दिन की समयसीमा के तहत संबंधित अभिलेखों और कार्रवाई की प्रगति को प्राथमिकता के आधार पर अपडेट किया जा रहा है।
शासन की ओर से जारी निर्देश के क्रम में सर्वे कर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रहा है। इसके पूर्व भी कार्रवाई हुई है। फिलहाल जिले में 45 शत्रु संपत्ति हैं। इनमें से करीब 20 संपत्ति खाली है और इसे पिलर लगाकर सुरक्षित भी किया जा चुका है। कुछ मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कुछ को लेकर अभिलेखीय जांच आदि की कार्रवाई चल रही है।
- जय प्रकाश, एडीएम वित्त एवं राजस्व