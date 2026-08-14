गोरखपुर में शत्रु संपत्तियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 21 एकड़ भूमि होगी कब्जामुक्त

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर में शत्रु संपत्तियों को कब्जामुक्त कराने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर सर्वे कराने के साथ ही पुराने रिकार्ड और पूर्व में हुई कार्रवाई का विवरण जुटाना शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय के सात अगस्त के निर्देश के बाद जिले में चिह्नित 45 शत्रु संपत्तियों की वर्तमान स्थिति का सत्यापन कराया जा रहा है। केंद्र ने राज्यों को अवैध कब्जे वाली शत्रु संपत्तियों को खाली कराने के लिए 15 दिन की समयसीमा दी है। इनमें छह दिन बीत चुके हैं।

प्रशासनिक रिकार्ड के अनुसार जिले में 45 शत्रु संपत्तियां चिह्नित हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 21.96 एकड़ है। इनमें आवासीय व व्यावसायिक भवन के साथ खाली जमीन भी शामिल है। महानगर के घासीकटरा, इलाहीबाग, निजामपुर, मोहद्दीपुर के अलावा सदर तहसील का नयागांव, तुर्कवलिया, पिपराइच, करमहां बुजुर्ग, बांसगांव और चौरीचौरा तहसील क्षेत्र में ये संपत्तियां हैं।

प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार भटहट क्षेत्र के करमहा बुजुर्ग की सात शत्रु संपत्ति को लेकर मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। महानगर और सदर तहसील क्षेत्र में 18 संपत्तियों के खाली होने और वहां पिलर लगाने के साथ ही प्रशासन का बोर्ड लगा दिए जाने का भी दावा किया जा रहा है। चौरीचौरा में एकड़ आठ एकड़ शत्रु संपत्ति है, जिसका सत्यापन चल रहा है। एक संपत्ति बांसगांव की है।

राजस्व परिषद के निर्देश पर वर्ष 2022 में इन संपत्तियों पर काबिज लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। साथ ही संपत्तियों का नए सिरे से सर्वे कर कब्जे की स्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। खाली जमीन को कब्जामुक्त कर लेने और पक्के निर्माण वाली संपत्तियों में शासन के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की व्यवस्था तय की गई थी।

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