गोरखपुर हादसे के बाद रामपुर में भड़का आक्रोश, भीड़ ने स्कॉर्पियो में की तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामपुर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद जब मौत की पुष्टि हुई तो माहौल पूरी तरह बदल गया। पहले जहां लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे थे, वहीं जैसे ही आटो चालक भगवान दास और किशोर प्रिंस की मौत की खबर फैली, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए और स्कार्पियो में तोड़फोड़ शुरू कर दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद पुलिस सभी घायलों और स्कार्पियो चालक को अस्पताल लेकर चली गई थी। उस समय स्थानीय लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि दो लोगों की मौत हो चुकी है। जब कुछ देर बाद अस्पताल से आटो चालक और किशोर के दम तोड़ने की सूचना आई, तो लोगों में आक्रोश फैल गया।