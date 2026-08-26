पूर्वांचल में नेत्रदान की कमी, 900 से अधिक मरीज रोशनी के इंतजार में

गजाधर द्विवेदी, गोरखपुर। किसी परिवार के लिए अपनों को खोने का दुख जीवन का सबसे कठिन समय होता है, लेकिन इसी पीड़ा के बीच लिया गया एक फैसला किसी दूसरे जिंदगी में हमेशा के लिए उजाला भर सकता है। मृत्यु के बाद नेत्रदान से किसी दृष्टिहीन व्यक्ति की आंखों में रोशनी लौटाई जा सकती है। इसके बावजूद पूर्वांचल में नेत्रदान को लेकर जागरूकता की कमी और सामाजिक भ्रांतियां इस मानवीय पहल में बड़ी बाधा बनी हुई हैं।

कुशीनगर के बदरू, पीपीगंज के रामसेवक व महराजगंज के श्रेयस समेत 900 से अधिक मरीज कार्निया प्रत्यारोपण की आस लगाए बैठे हैं, जबकि अब तक बीआरडी मेडिकल कालेज में केवल चार लोगों ने कार्निया दान किया है। कार्निया की कमी के कारण जरूरतमंद रोगियों की प्रतीक्षा सूची लगातार लंबी होती जा रही है। हालांकि, अब तक 52 रोगियों की आंखों में कार्निया प्रत्यारोपण के जरिए रोशनी लौटाई जा चुकी है। इन रोगियों के लिए यह सिर्फ उपचार नहीं, बल्कि दोबारा सामान्य जीवन की ओर लौटने का अवसर है। मगर सैकड़ों नेत्रहीन अब भी उस परिवार का इंतजार कर रहे हैं, जो अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद नेत्रदान का निर्णय लेकर उनकी जिंदगी बदल सकता है।

बीआरडी मेडिकल कालेज को जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे चिकित्सा संस्थानों का भी सहारा लेना पड़ रहा है। अब तक केजीएमयू लखनऊ, बीएचयू वाराणसी और मेडिकल कालेज प्रयागराज से 34 कार्निया प्राप्त हुए हैं। इनसे जरूरतमंद मरीजों का प्रत्यारोपण कर उनकी दृष्टि लौटाने का प्रयास किया गया है।

इनके जीवन में आया उजाला

भटहट की आराधना की जिंदगी में भी नेत्रदान के जरिए नया उजाला आया। उनकी आंख में समस्या होने पर आई ड्राप डाला गया था, लेकिन इसके तीन दिन बाद उनकी दायीं आंख की रोशनी चली गई। आराधना की मां सुशीला बताती हैं कि कई जगह उपचार कराने के बाद उन्हें बीआरडी मेडिकल कालेज में कार्निया प्रत्यारोपण की सलाह दी गई। करीब चार माह पहले उनका कार्निया ट्रांसप्लांट किया गया।

इसके बाद से आराधना की आंखों की रोशनी पूरी तरह लौट आई। इसी तरह गोला क्षेत्र की रहने वाली वंदना की दायीं आंख दिसंबर 2024 में एक दुर्घटना के कारण खराब हो गई थी। वंदना बताती हैं कि उन्हें लगने लगा था कि अब कभी दृष्टि वापस नहीं मिलेगी, लेकिन 8 सितंबर 2025 को बीआरडी मेडिकल कालेज में उनका कार्निया प्रत्यारोपण किया गया। आज वह सामान्य रूप से देख पा रही हैं।