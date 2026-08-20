गोरखपुर के हॉस्टल से निकलीं तीन छात्राएं, 150 कैमरों से तलाश कर पुलिस ने किया बरामद

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नार्मल स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से मंगलवार रात साढ़े आठ बजे तीन छात्राएं अचानक हास्टल से निकल गईं। छात्राओं के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने राजघाट, कोतवाली और तिवारीपुर थानों की पांच टीमें गठित कर तलाश शुरू की।

150 से अधिक सीसी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने बुधवार शाम करीब छह बजे तक तीनों छात्राओं को सुरक्षित बरामद कर लिया। फिलहाल उन्हें वन स्टाप सेंटर में रखकर काउंसिलिंग कराई जा रही है। तीनों छात्राओं की उम्र 13, 16 और 17 वर्ष है। पुलिस के अनुसार हास्टल से निकलते समय उनके पास रुपये।

पूछताछ में पता चला कि तीनों पहले रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास घूमती रहीं। इसके बाद एक छात्रा अपने रिश्तेदार के सिंघड़िया स्थित घर पहुंच गई। वह सुबह तक वहीं रही, जबकि दो अन्य छात्राएं नंदानगर बस स्टैंड पहुंचीं और बस से गोपालगंज चली गईं।

तीनों ने पुलिस को बताया कि वह हास्टल की जिंदगी से ऊब गई थी। मंगलवार रात छात्राओं के लापता होने के बाद पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। कैमरों की जांच के दौरान दोनों छात्राएं नंदानगर के पास दिखाई दीं।

इसके आधार पर पुलिस टीम वहां पहुंची और पूछताछ से उनके गोपालगंज जाने की जानकारी मिली। टीम गोपालगंज पहुंची तो पता चला कि दोनों छात्राएं वहां से गोरखपुर जाने वाली बस में सवार हो चुकी हैं। इसके बाद पुलिस ने गोरखपुर बस स्टैंड पर टीम तैनात कर दी।

बुधवार शाम छह बजे दोनों छात्राओं को वहीं से बरामद कर लिया गया। तीसरी छात्रा सुबह ही रिश्तेदार के घर मिल गई थी छात्राओं ने पुलिस को बताया कि वे हास्टल की दिनचर्या से परेशान हो गई थीं और बाहर घूमना चाहती थीं।