    यूपी के इस जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 15 हजार लाभार्थियों की लटकी दूसरी किश्त, ये है बड़ी वजह

    By Arun Chand Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:14 AM (IST)

    गोरखपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 15 हजार लाभार्थियों की दूसरी किस्त जियो टैगिंग में लापरवाही के कारण अटक गई है। शौचालय निर्माण के बाद जियो टैग अनिवार्य है, लेकिन कई विकास खंडों में यह प्रक्रिया धीमी है। उच्च अधिकारियों ने इस पर नाराजगी जताई है और अधिकारियों को जल्द अप्रूवल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लाभार्थियों को समय पर किस्त मिल सके।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत पात्र परिवारों के शौचालयों के जियो टैग एवं अप्रूवल में लापरवाही से 15 हजार लाभार्थियों की दूसरी किश्त लटक गई है। मिशन निदेशक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, सिटीजन एप्लिकेशन पर सत्यापित लाभार्थियों को प्रथम किश्त देने के बाद शौचालय निर्माण के बाद जियो टैग कराना अनिवार्य है।

    इसके अप्रूवल के बाद ही द्वितीय किश्त जारी की जाती है। लेकिन, अधिकांश विकास खंडों में जियो टैग के अप्रूवल का कार्य काफी धीमा है, जिसके कारण योजना की प्रगति बाधित हो रही है और जनपद की स्थिति प्रदेश स्तर पर खराब श्रेणी में प्रदर्शित हो रही है।

    सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज तथा निदेशक पंचायतीराज की बैठकों में इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की जा रही है। डीएम एवं मिशन निदेशक ने भी संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी है कि व्यक्तिगत शौचालयों के जियो टैग और अप्रूवल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    स्थिति सुधारने के लिए जिले के सभी एडीओ पंचायत, खंडों के खंड प्रेरक व फोटो अपलोडरों की समीक्षा बैठक निर्धारित की गई है। बरहलगंज, बेलघाट, भरोहिया, भटहट, बहरामपुर, कैम्पियरगंज, चारगांवा, कौड़ीराम, खजनी, खोराबार, पाली, पिपराइच और सरदारनगर विकास खंडों की बैठकें 6, 7 और 10 नवम्बर को शाम 4 बजे से आयोजित होंगी।

    जिले में करीब 85 हजार से अधिक शौचालयों का जियो टैग किया जा चुका है, लेकिन बड़ी संख्या में अप्रूवल लंबित है। मसलन बड़हलगंज में 1356, बेलघाट में 2099, भटहट में 1093, ब्रह्मपुर में 1442 और खजनी में 1442 शौचालयों के अप्रूवल शेष हैं। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित तिथियों में उपस्थित होकर लंबित जियो टैग का अप्रूवल सुनिश्चित करें, ताकि द्वितीय किश्त वितरण और मिशन की प्रगति समय पर पूर्ण की जा सके।