Gold Silver Price In Gorakhpur: सोना फिर गया 60 हजार के पार, बढ़ गई चांदी की चमक

Gold Silver Price Hike सोने- चांदी के भाव फिर से बढ़ गए हैं। पंद्रह दिन पहले 59600 रुपये प्रति 10 ग्राम बिकने वाला 24 कैरेट का सोना 61 हजार 300 रुपये पहुंच गया। चांदी के दाम भी आसमान पर पहुंच गए हैं। आल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोरा ने सोने-चांदी के भाव बढ़ने की वजह बताई है। आइए जानते हैं...

Gold Silver Price Hike: फिर महंगा हुआ सोना। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Your browser does not support the audio element.

गोरखपुर, प्रभात कुमार पाठक। पिछले महीने नरम पड़े सोने-चांदी के भाव फिर तेज होने लगे हैं। पंद्रह दिन पहले 59,600 रुपये प्रति 10 ग्राम बिकने वाला 24 कैरेट का सोना जहां 61 हजार 300 रुपये पहुंच गया, वहीं 71,500 हजार रुपये प्रति किग्रा में बिकने वाली चांदी साढ़े पांच हजार रुपये उछाल के साथ 76 हजार पर पहुंच गई है। कीमत में अचानक आई तेजी फिर आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को सोचने को मजबूर कर रही है। दो माह पूर्व अमेरिका व यूरोप में बैंकों के बंद होने तथा अमेरिकी डालर का मूल्य गिरने से सोने-चांदी के भाव तेजी से बढ़ने लगे थे। अचानक मांग बढ़ने व भाव में तेजी आने से पांच मई को 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 63 हजार 600 रुपये पहुंच गया। इसी के साथ चांदी की चमक भी बढ़ी रही और भाव रिकार्ड स्तर पर जा पहुंचा। इस दौरान खरीदारों को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ी थीं। जून में पौने दो माह बाद आश्चर्यजनक गिरावट दर्ज की गई। सोना चार हजार रुपये प्रति 10 ग्राम घट गया तो चांदी में भी साढ़े सात हजार रुपये की गिरावट आई। इसके बाद सराफा बाजार में न सिर्फ चमक बढ़ी, बल्कि खरीदारी भी तेज हुई थी, लेकिन यह गिरावट महज 15 दिन ही रही। अब फिर से सोने-चांदी की कीमतें बढ़ने लगी हैं। परंपरा जेम्स एंड ज्वेल्स के निदेशक संजय अग्रवाल ने बताया कि सोने-चांदी के भाव और तेज होने की उम्मीद है। ऐसे में ग्राहकों के लिए यह खरीदारी करने का उचित समय है। सोने-चांदी के भाव में तेजी के कारण आल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोरा बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई दर घटना और आगे आने वाले तिमाही में ब्याज दरें घटने के रूझान को देखते हुए निवेशक सोने-चांदी में निवेश करने लगे हैं। इससे चांदी में सप्ताह भीतर सात से आठ प्रतिशत और सोने में ढाई प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

Edited By: Pragati Chand