Gitapress: नई शताब्दी-नया आकार, गीताप्रेस का 20 एकड़ में होगा विस्तार; 100 करोड़ पुस्तकें छापने का है प्लान

गीताप्रेस 100 वर्षों में 111 करोड़ की पुस्तकों का प्रकाशन कर चुका है। अब नए शताब्दी वर्ष की कार्ययोजना तैयार करने में गीताप्रेस जुट गया है। इसी क्रम में प्रेस पहले 25 वर्ष में 100 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित करने की योजना बना रहा है। वहीं प्रेस के विस्तार के लिए जिला प्रशासन से 20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

गोरखपुर स्थित गीता प्रेस का मुख्य गेट। -जागरण

