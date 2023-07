प्रेमिका ने परिवार के साथ मिलकर की थी प्रेमी की हत्या, हाथ-पैर बांध सरिया से पीट-पीटकर ली थी जान; तीन गिरफ्तार

मामला गोरखपुर जिले के गोला थाना क्षेत्र का है। घटना दो जुलाई को हुई थी। ट्रक चलाने वाला युवक घर पहुंचा तो उसका दोस्त उसे बुलाकर साथ ले गया। देर रात जब पिता ढूंढने निकले तो पहले तबियत खराब की बात कही गई फिर मौत की जानकारी मिली। पुलिस परिवार वालों की शिकायत पर जांच शुरू की तो पता चला सरिया से पीटकर उसकी हत्या की गई थी।

गोला थाना पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपित। -जागरण

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। प्रेमिका द्वारा मां-बाप के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या का मामला सामने आया है। मामला जिले के गोला थाना क्षेत्र का है। यहां हरपुर मड़ई टोला के भीम यादव की दो जुलाई की रात में सरिया से पीट-पीटकर हत्या की गई थी। छानबीन में जुटी गोला थाना पुलिस ने भीम की प्रेमिका अंजू, इसके पिता विश्राम व मां कुसुम को चिलवां पुल के पास से गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया। तीनों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। दो आरोपित वाल्मीकि और रविदास फरार हैं। यह है पूरा मामला दो जुलाई को भीम ट्रक लेकर घर पहुंचा था। कुछ देर बाद उसका दोस्त वाल्मीकि घर आया और उसे बुलाकर अपने घर लेकर चला गया। देर रात तक वापस नहीं आने पर भीम के पिता महेन्द्र यादव बेटे की खोजबीन करते हुए वाल्मीकि के घर पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए लोग सीएचसी गोला लेकर गए हैं। जब पिता वहां पहुंचे तो आरोपितों ने बताया कि सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वह घर लौटकर सदर अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे थे कि पुलिस ने सूचना दी कि उनके बेटे की मौत हो गई है। बेटे की मौत के बात पूरे परिवार में कोहराम मच गया। इसके बाद पिता महेन्द्र ने गोला थाने में तहरीर देकर आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज कराया था। क्या कहती है पुलिस थाना प्रभारी गोला अश्वनी तिवारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि भीम विश्राम की पुत्री अंजू से प्रेम करता था। जब वह उनके घर पहुंचा तो विश्राम ने बेटे, पुत्री व पत्नी के साथ मिलकर उसका हाथ-पैर रस्सी से बांध दिया और लोहे की सरिया से पीट-पीटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए।

