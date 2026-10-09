गीडा में 50 एकड़ में बनेगा स्किल एंड इंडस्ट्रियल जोन, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के दरवाजे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वांचल के युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने की दिशा में गीडा में बड़ा कदम उठाया गया है। गीडा के सेक्टर-26 में 50 एकड़ भूमि पर सरदार वल्लभभाई पटेल स्किल, एम्प्लायमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन स्थापित किया जाएगा। शासन ने परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

जोन में इंटीग्रेटेड काम्प्लेक्स, औद्योगिक शेड, छात्रावास और अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। यहां स्थानीय और क्षेत्रीय उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को संबंधित उद्योगों में रोजगार से जोड़ने की भी व्यवस्था होगी। इससे एक ओर युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर उद्योगों को प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे। परियोजना के तहत गीडा प्रशासन की ओर से भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित एजेंसी निर्माण से लेकर प्रशिक्षण और युवाओं को रोजगार से जोड़ने तक की जिम्मेदारी संभालेगी। उद्योगों की मांग के हिसाब से तैयार होंगे युवा स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ऐसे पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिनकी मांग औद्योगिक इकाइयों में अधिक है। इससे प्रशिक्षण और रोजगार के बीच की दूरी कम होगी। युवाओं को प्रशिक्षण के बाद सीधे संबंधित क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों से जोड़ने की व्यवस्था परियोजना की प्रमुख विशेषता होगी।