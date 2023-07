खोराबार टाउनशिप योजना में अतिक्रमण हटाने पहुंची GDA की टीम विरोध पर लौटी, लोगों को नहीं मना सके अधिकारी

गोरखपुर शहर के खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम जैसे ही पहुंची मौजूद महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। जीडीए अधिकारियों के मनाने पर भी नागरिकों ने बात नहीं मानी। ऐसे में टीम दो बुलडोजर पीएसी और पुलिस बल के साथ जंगल सिकरी से वापस लौट आई। उधर एक पार्षद ने खुद अपना कब्जा हटवा दिया।

निर्माण ध्वस्त करने पहुंची जीडीए टीम का विरोध करते लोग। -जागरण

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखपुर के खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना में अतिक्रमण हटाने पहुंची गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की टीम नागरिकों के विरोध के चलते लौट गई। हालांकि जीडीए के अधिकारियों ने नागरिकों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। यह है मामला जीडीए की टीम खोराबार योजना के लिए जल्द से जल्द जमीन खाली कराने में जुटी है। बुधवार दोपहर टीम दो बुलडोजर, पीएसी और पुलिस बल के साथ जंगल सिकरी पहुंची। यहां खाली पड़े टिनशेड के एक मकान को तोड़ा गया। इसके बाद बुलडोजर जैसे ही आगे बढ़ा कुछ महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी एसडीएम पीके सिंह, प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह, सहायक अभियंता राजबहादुर ने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अधिकारियों का कहना था कि वही निर्माण ध्वस्त कराए जाएंगे, जिसमें कोई नहीं रहता है। जिन्होंने आवास का निर्माण करा लिया है उन्हें ईडब्लूएस व एलआइजी आवासों में छूट दी जाएगी। पार्षद का ने खुद हटवाया कब्जा फातिमा अस्पताल के पास वार्ड नंबर 35 सालिकरामनगर में नगर निगम के चक मार्ग पर पार्षद और कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश पर टीम कब्जा तोड़ने पहुंची तो पार्षद सरिता यादव के पति ने खुद अतिक्रमण ध्वस्त कराया।

Edited By: Pragati Chand