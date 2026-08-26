गोरखपुर में गरिमा गिरोह पर IT एक्ट की धारा बढ़ी, चार मुकदमे कैंट थाने स्थानांतरित

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लोन माफ कराने का झांसा देकर लोगों को करोड़ों रुपये का कर्जदार बनाने वाली गरिमा सिंह और उसके साथियों ने ओटीपी लेकर आनलाइन जालसाजी की थी। पुलिस की जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद एम्स थाने में दर्ज चार मुकदमों में आइटी एक्ट की धारा बढ़ा दी गई है। इन चारों मुकदमों की विवेचना अब कैंट थाने से कराई जाएगी। पीड़ितों के बयान और जांच में आनलाइन हेराफेरी की पुष्टि के बाद यह कार्रवाई हुई है।

एम्स थाने में दर्ज चार मुकदमों में कुल 4.48 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। इनमें एक अगस्त को स्टेशन अधीक्षक सत्य प्रकाश सिंह से 1.67 करोड़, पांच अगस्त को पशु चिकित्सक डा. परमात्मा सिंह से 1.40 करोड़, नौ अगस्त को स्टेशन अधीक्षक मोहन सिंह से 93.20 लाख और 18 अगस्त को स्टेशन मास्टर ब्रह्मानंद सिंह से 45 लाख रुपये की ठगी का आरोप है। इन चार मामलों को अब कैंट थाने स्थानांतरित किया जा रहा है। शाहपुर, तिवारीपुर और सहजनवां में दर्ज मुकदमों की विवेचना स्थानीय पुलिस कर रही है।