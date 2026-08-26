गोरखपुर में गरिमा गिरोह पर IT एक्ट की धारा बढ़ी, चार मुकदमे कैंट थाने स्थानांतरित
गरिमा सिंह गिरोह द्वारा करोड़ों रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराएं बढ़ा दी हैं। एम्स थाने में दर्ज चार बड़े मुकदमे अब कैंट थाने को स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जिसमें कुल 4.48 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है।
HighLights
गरिमा सिंह गिरोह पर ऑनलाइन धोखाधड़ी का आरोप।
पुलिस ने चार मुकदमों में आईटी एक्ट की धाराएं बढ़ाईं।
एम्स से कैंट थाने स्थानांतरित हुए 4.48 करोड़ के मामले।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लोन माफ कराने का झांसा देकर लोगों को करोड़ों रुपये का कर्जदार बनाने वाली गरिमा सिंह और उसके साथियों ने ओटीपी लेकर आनलाइन जालसाजी की थी। पुलिस की जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद एम्स थाने में दर्ज चार मुकदमों में आइटी एक्ट की धारा बढ़ा दी गई है। इन चारों मुकदमों की विवेचना अब कैंट थाने से कराई जाएगी। पीड़ितों के बयान और जांच में आनलाइन हेराफेरी की पुष्टि के बाद यह कार्रवाई हुई है।
एम्स थाने में दर्ज चार मुकदमों में कुल 4.48 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। इनमें एक अगस्त को स्टेशन अधीक्षक सत्य प्रकाश सिंह से 1.67 करोड़, पांच अगस्त को पशु चिकित्सक डा. परमात्मा सिंह से 1.40 करोड़, नौ अगस्त को स्टेशन अधीक्षक मोहन सिंह से 93.20 लाख और 18 अगस्त को स्टेशन मास्टर ब्रह्मानंद सिंह से 45 लाख रुपये की ठगी का आरोप है। इन चार मामलों को अब कैंट थाने स्थानांतरित किया जा रहा है। शाहपुर, तिवारीपुर और सहजनवां में दर्ज मुकदमों की विवेचना स्थानीय पुलिस कर रही है।
ऑनलाइन हेराफेरी की पुष्टि होने पर इनमें भी आइटी एक्ट की धारा बढ़ाई जाएगी। पुलिस की जांच में गरिमा के साथी जितेंद्र यादव की भूमिका भी सामने आई है। उसकी तलाश में पुलिस टीम छापेमारी कर रही है।
जांच में सामने आया है कि गरिमा ने जितेंद्र के कहने पर ही ठगी की रकम अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर की थी। पुलिस अब उसके नेटवर्क और खातों की भी पड़ताल कर रही है। अब तक गोरखपुर और महराजगंज में दर्ज आठ आर्थिक जालसाजी के मामलों में कुल 7 करोड़ 78 लाख 26 हजार रुपये की ठगी का आरोप सामने आया है।
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इसके अलावा गोरखनाथ थाने में आत्महत्या करने वाले पशु चिकित्सक डा. परमात्मा सिंह के चचेरे भाई भाई की तहरीर पर गरिमा व उसके गिरोह के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा भी दर्ज है। सीओ कैंट कीर्तिनिधि आनंद ने बताया कि महादेव झारखंडी में रहने वाली गरिमा सिंह व उसके पिता जेल में है। फरार आरोपितों की तलाश चल रही है। एम्स थाने में दर्ज सभी मुकदमों में आइटी एक्ट की धारा बढ़ने पर इसकी विवेचना कैंट थाने स्थानांतरित की गई है।