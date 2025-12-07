खुशखबरी: गोरखपुर AIIMS में मधुमेह, किडनी-लिवर की जांच अब मुफ्त

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स प्रशासन ने रोगियों की सहूलियत के लिए बहुत बड़ी योजना शुरू कर दी है। आमतौर पर रोगियों की कराई जाने वाली खून व यूरिन की जांच अब मुफ्त हो गई है। इसमें दो सौ रुपये तक में होने वाली मधुमेह, किडनी, लिवर, यूरिक एसिड आदि जांच शामिल हैं।

दो सौ रुपये से ज्यादा दर की खून व पेशाब की जांच का भी रेट कम होगा। इसकी सूची बनाई जा रही है। 10 दिसंबर से एम्स के पैथोलाजिस्ट सभी तरह की खून व पेशाब की जांच शुरू कर देंगे। इसके बाद निजी कंपनी हिंद लैब जांच का काम बंद कर डायग्नोस्टिक सेवाएं देगी।

एम्स प्रशासन ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि दिसंबर से खून व यूरिन की सभी जांच एम्स के पैथोलाजिस्ट करेंगे। एम्स की स्थापना से लगायत अब तक यह जांच निजी कंपनी हिंद लैब कर रही है। हिंद लैब ने अपनी मशीन लगाने के साथ ही कर्मचारियों को भी तैनात किया है। कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डा. विभा दत्ता ने योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए मशीन व रीजेंट्स की व्यवस्था कराई।